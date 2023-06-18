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Зальцбург: Ариодант
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Salzburg: Ariodante

Зальцбург: Ариодант, 2017

2017 / Австрия
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О фильме

Зальцбургский фестиваль представляет: мастерица головокружительных колоратур Чечилия Бартоли блистает в роли Ариоданта в высоко оценённой критиками новой постановке немецкого режиссёра Кристофа Лоя, известного своими неординарными психологическими спектаклями. Лой превращает великолепный барочный шедевр Генделя в интересное и многогранное размышление о гендерных ролях и демонстрирует нам мир безжалостных интриг при королевском дворе Шотландии — «одна из наиболее умных опер раннего репертуара» (ORF). Высококлассный состав певцов во главе с великолепной Чечилией Бартоли в «брючной» партии рыцаря Ариоданта, которая без усилий переключается между бравурным и ламентирующим виртуозным пением — «подобных ей нет!» (Standard) — превращает постановку в истинный триумф. Вместе с ней в спектакле заняты любимец публики Роландо Вийясон в партии Луркания, французская сопрано Сандрин Пио в роли жаждущей любви Далинды, и молодая американская сопрано Кэтрин Люэк, которую критики назвали «истинным открытием» (Neue Zürcher Zeitung). Джанлука Капуано во главе оркестра «Музыканты князя Монако» «исполняет эту изобретательную оперу с элегантностью, насыщенностью красок и глубоким волнующим пониманием» (Kurier).

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Продолжительность 3 часа 56 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Джанлука Капуано
В ролях
Чечилия Бартоли
Натан Берг
Катрин Левек
Роландо Вильясон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург: Ариодант 1 постер
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Москино Вымпел
17:00 от 1000 ₽
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«Зальцбург: Ариодант» в кинотеатрах

вс 18 вт 20 вс 25
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Москино Вымпел Бабушкинская
2D
17:00 от 1000 ₽
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