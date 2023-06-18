Зальцбург: Ариодант, 2017

Зальцбургский фестиваль представляет: мастерица головокружительных колоратур Чечилия Бартоли блистает в роли Ариоданта в высоко оценённой критиками новой постановке немецкого режиссёра Кристофа Лоя, известного своими неординарными психологическими спектаклями. Лой превращает великолепный барочный шедевр Генделя в интересное и многогранное размышление о гендерных ролях и демонстрирует нам мир безжалостных интриг при королевском дворе Шотландии — «одна из наиболее умных опер раннего репертуара» (ORF). Высококлассный состав певцов во главе с великолепной Чечилией Бартоли в «брючной» партии рыцаря Ариоданта, которая без усилий переключается между бравурным и ламентирующим виртуозным пением — «подобных ей нет!» (Standard) — превращает постановку в истинный триумф. Вместе с ней в спектакле заняты любимец публики Роландо Вийясон в партии Луркания, французская сопрано Сандрин Пио в роли жаждущей любви Далинды, и молодая американская сопрано Кэтрин Люэк, которую критики назвали «истинным открытием» (Neue Zürcher Zeitung). Джанлука Капуано во главе оркестра «Музыканты князя Монако» «исполняет эту изобретательную оперу с элегантностью, насыщенностью красок и глубоким волнующим пониманием» (Kurier).