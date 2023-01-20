Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кухня со звездами
6.8
Киноафиша Фильмы Кухня со звездами
6.8

Кухня со звездами

, 2023
À la belle étoile
Франция / драма / 18+
Постер фильма Кухня со звездами
6.8

О фильме

С детства у Язида есть одна страсть — выпечка. Выросший в приемных семьях и приютах, молодой человек пытается воплотить свою мечту в реальность: работать с величайшими кондитерами и стать лучшим.

В ролях

Любна Абидар
Любна Абидар
Samia
Кристин Ситти
Кристин Ситти
Simone
Риад
Yazid
Марван Амескер
Yazid (8 ans)
Патрик д’Асумсао
Dycosh
Manu
Феникс Броссар
Mathieu
Паскаль Лежитимюс
Bouchard
Жан-Ив Бертело
Massena
Сандрин Дюма
Victoria
Эстебан
Julien
Режиссер Себастьян Тюлар
Сценарист Седрик Идо, Yazid Ichemrahen, Christelle Berthevas, Себастьян Тюлар
Композитор Brice Davoli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 июня 2023
Премьера в мире 20 января 2023
Дата выхода
20 июля 2023 Австралия M
10 октября 2024 Аргентина
6 ноября 2025 Гватемала
28 декабря 2023 Германия 12
30 июня 2023 Испания
4 августа 2023 Латвия 12+
14 июля 2023 Литва N13
13 апреля 2023 Украина
22 февраля 2023 Франция TP
21 ноября 2024 Чили 14
19 июля 2023 Эстония
24 мая 2023 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €4 400 000
Сборы в мире $945 987
Производство De l'autre côté du périph', Kiss Films, France 2 Cinéma
Другие названия
À la belle étoile, Sugar and Stars, Sterne zum Dessert, Azúcar y estrellas, Estrelas Doces, Habcsókok és csillagok, Khalomot Mi'Souckar, Las estrellas de París, Magusad tärnid, Mot stjärnorna, Pastisser i xef, Pod zvezdama, Repostero y chef, Sob as Estrelas, Un chef con estrella, Yulduzlar oshxonasi, Зірки і цукор, Кухня со звездами, パリ・ブレスト 〜夢をかなえたスイーツ〜, 摘星甜點王, À la belle étoile

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Кухня со звездами - смотреть в онлайн-кинотеатре

Кухня со звездами
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше