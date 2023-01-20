ПроизводствоDe l'autre côté du périph', Kiss Films, France 2 Cinéma
Другие названия
À la belle étoile, Sugar and Stars, Sterne zum Dessert, Azúcar y estrellas, Estrelas Doces, Habcsókok és csillagok, Khalomot Mi'Souckar, Las estrellas de París, Magusad tärnid, Mot stjärnorna, Pastisser i xef, Pod zvezdama, Repostero y chef, Sob as Estrelas, Un chef con estrella, Yulduzlar oshxonasi, Зірки і цукор, Кухня со звездами, パリ・ブレスト 〜夢をかなえたスイーツ〜, 摘星甜點王, À la belle étoile
Рейтинг фильма
6.8
Оцените10 голосов
6.5IMDb
Обновлено 4 сентября 2023
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