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Пощади свое счастье
Бақытыңды аяла
Пощади свое счастье, 1969
1969 / Казахстан
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Жанр:
мелодрама
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о выходе в прокат
мало голосов
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1969
Режиссер
Еркинин Ракишев
В ролях
Зарина Каташева
Абай Мажит
Все актеры и съемочная группа
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