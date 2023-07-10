Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Киноафиша Фильмы Круиз по джунглям: Тайна Вальверде Отзывы о фильме «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде»
Jack Mimoun & les secrets de Val Verde Круиз по джунглям: Тайна Вальверде 2022 / Франция
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Билеты от 250 ₽
Смотрите за 1
Билеты от 250 ₽
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Орели Диаз (Жозефин Жапи) – ученая-археолог, дочка Леопольда Диаза, известного на весь мир искателя сокровищ. 20 лет назад он исчез в поисках сокровища пирата Лабюза, главной драгоценностью в которых была сабля Махараджи, инкрустированная самоцветами. След сокровища ведет на необитаемый остров Вальверде в Индийском океане. Но одной Орели не справиться, за помощью она обращается к Жаку Мимуну (Малик Бенталья) – выживальщику и телезвезде. Когда-то он провел три месяца на этом острове…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Comon 10 июля 2023, 21:28
Оценка
Проходная комедия
10 июля 2023, 21:28 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Круче некуда
Круче некуда 18 комментариев
Обрати на меня внимание 2 комментария
Аяш-2 7 комментариев
Самоволка
Самоволка 1 комментарий
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Вот кого Колян потерял: полуголая Лера из «Реальных пацанов» записала горячее видео
3 знака Зодиака, которые не обижаются даже на самые жестокие слова
Жизнь Ковальчук и Чумакова превратилась в ад: все из-за особенной малышки
С этой загадкой справится далеко не каждый взрослый: первоклашки такие щелкают как семечки
«Срочно к врачу»: истощенный вид жены Бондаренко переполошил народ
Тамара из «Порчи» в обычной жизни выглядит еще экстравагантнее, чем на экране: убедитесь сами
Басилашвили не получил роль Ипполита, но все равно появился в «Иронии судьбы»: вы этого не замечали
Купается в деньгах, пока отец роется в мусорных баках: как сейчас живет ведущий шоу «Такси»
Тест: кем бы вы были во вселенной Хаяо Миядзаки?
Бородатая женщина устала ненавидеть отражение в зеркале: после преображения ее не узнал даже муж
Русская вышла замуж за африканца и была в шоке от его особенностей: об этом многие не знают
Неожиданно: этот российский фильм, в котором унизили американцев, обожают на Западе
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше