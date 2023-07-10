Орели Диаз (Жозефин Жапи) – ученая-археолог, дочка Леопольда Диаза, известного на весь мир искателя сокровищ. 20 лет назад он исчез в поисках сокровища пирата Лабюза, главной драгоценностью в которых была сабля Махараджи, инкрустированная самоцветами. След сокровища ведет на необитаемый остров Вальверде в Индийском океане. Но одной Орели не справиться, за помощью она обращается к Жаку Мимуну (Малик Бенталья) – выживальщику и телезвезде. Когда-то он провел три месяца на этом острове…
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