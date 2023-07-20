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Рай для дурака Рай для дурака
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Fool's Paradise Рай для дурака 2023 / США
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Рай для дурака»

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Мария Образцова 20 июля 2023, 22:13
Оценка
Отсидели час и ушли...
20 июля 2023, 22:13 Ответить
Киноафиша.инфо 21 июля 2023, 11:14
в ответ на сообщение Мария Образцова от 20 июля 2023, 22:13
Добрый день! Спасибо за отзыв! Но почему именно ушли?
21 июля 2023, 11:14 Ответить
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