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Варенье из инжира 2
Incir Reçeli 2
Варенье из инжира 2, 2014
2014 / Турция
6.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
мелодрама
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6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2014
Режиссер
Айтач Агирлар
В ролях
Сезай Параджикоглу
Шафак Пекдемир
Ахмет Уз
Мехмет Селим Акгюль
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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