Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Иммигрант
Отзывы о фильме «Иммигрант»
The Immigrant
Иммигрант
2023 / Россия / Франция
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Иммигрант»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
13 апреля 2023, 17:07
Классный фильм 👍🏼
13 апреля 2023, 17:07
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 апреля 2023, 18:52
в ответ на сообщение
User от 13 апреля 2023, 17:07
Добрый день! Рады, что вам понравился фильм 😊 Спасибо, что поделились мнением!
13 апреля 2023, 18:52
0
0
Ответить
TusayAndreevskay
15 апреля 2023, 20:22
Посредственный фильм. Сюжета нет. Герои не раскрыты. Никифоров на афише, а в фильме появился на 5 минут. Зря потраченное время.
15 апреля 2023, 20:22
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
16 апреля 2023, 12:17
в ответ на сообщение
TusayAndreevskay от 15 апреля 2023, 20:22
Добрый день! Сожалеем, что фильм не произвел на вас должного впечатления 😕 Спасибо за ваш отзыв!
16 апреля 2023, 12:17
0
0
Ответить
Галина Напрасная
20 апреля 2023, 07:56
Фильм понравился,хотелось бы продолжения.Смотрели с мужем и постоянно были в напряжении.
20 апреля 2023, 07:56
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 апреля 2023, 10:59
в ответ на сообщение
Галина Напрасная от 20 апреля 2023, 07:56
Добрый день! Рады, что вы оценили фильм😊 Будем надеяться, что продолжение не заставит себя долго ждать
20 апреля 2023, 10:59
1
0
Ответить
Racer
24 апреля 2023, 00:12
Очень достойный фильм. Приятно удивило, что фильм одновременно и боевик с гонками, стрелялками, драками и в тоже время поднимает важные вопросы над которыми можно задуматься. Что называется с двойным дном.
Смотреть фильм легко за счет смешных сцен.
Сами Насери на высоте как всегда.
24 апреля 2023, 00:12
1
0
Ответить
Инга
25 апреля 2023, 22:41
Фильм понравился. Нет ощущения затянутости. Смотреть интересно, сюжет не банальный. Хороший актерский состав. Если хотите заумное кино, то Иммигрант не для вас. Остальным советую. Посмотрела с большим удовольствием.
25 апреля 2023, 22:41
0
0
Ответить
Галина Напрасная
28 апреля 2023, 10:48
Почему нет звезд,чтобы оценить,я бы поставила все 5 звезд.
28 апреля 2023, 10:48
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 апреля 2023, 11:34
в ответ на сообщение
Racer от 24 апреля 2023, 00:12
Добрый день! Рады, что вам понравился фильм 😊 Спасибо, что поделились мнением!
28 апреля 2023, 11:34
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 апреля 2023, 11:35
в ответ на сообщение
Инга от 25 апреля 2023, 22:41
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением! Рады, что фильм доставил вам удовольствие😊
28 апреля 2023, 11:35
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Пропавшая
2 комментария
Астрал 5. Красная дверь
2 комментария
(Не)идеальные парочки
2 комментария
Гипнотик
7 комментариев
Переводчик
62 комментария
Движение вверх
68 комментариев
Барби
15 комментариев
14+: Продолжение
38 комментариев
Форсаж 10
98 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
6 комментариев
Звездный разум
6 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
65 комментариев
Джигалоу
2 комментария
Свингеры
5 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Заклятье. Незаконченная глава
Отзывы
2022, Великобритания, триллер
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Related video
Скандал набирает обороты: оплевавшему коллег Певцову дали звонкую оплеуху «сверху»
Взял грех на душу: Козловского возненавидели даже преданные поклонницы
Первая красавица советского кино отказалась от пластики: сложно в это поверить, увидев ее лицо сейчас (фото)
Оксана Федорова раскрыла, как заставить восхищаться собой: поспорить с ней сложно
У Елены Воробей есть сестра: вот кто выиграл генетическую лотерею (фото)
Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами
Глаза папины: на дочь Елина из «Ста дней до приказа...» невозможно смотреть без умиления
Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так
Такие ногти делают только «бабки»: маникюр, от которого надо всем отказаться
«Безумная» американская песня стала хитом СССР: как только цензура пропустила
С каждым днем все больше похожи: дядю Газманова на сцене видели сотни раз, но не узнавали
Лицо на место приросло: Мег Райан после пластики и сейчас будто разные люди
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Смотреть фильм легко за счет смешных сцен.
Сами Насери на высоте как всегда.
Авторизация по e-mail