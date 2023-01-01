Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кошуналар Кинодо Кошуналар Кинодо
Киноафиша Фильмы Кошуналар Кинодо
Кошуналар Кинодо

Кошуналар Кинодо , 2021

2021 / Киргизия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

 

Группа соседей многоквартирного дома, живущие совсем разными жизнями, отправляются в большое путешествие, чтобы найти старинный клад.

Действие авантюрной комедии разворачивается в самом обычном многоэтажном доме. Именно здесь живут все герои авантюрной комедии. Молодая семья с маленькой дочкой мечтают об отдельной квартире, поскольку жить с родственниками становится всё теснее. Двое рабочих, делающих ремонт в богатой квартире, вот-вот должны закончить его и совершенно не знают, где им жить дальше. А провинциальная пара, приехавшая в город, чтобы найти здесь жильё.

Неожиданно каждый из них получает шанс поправить своё финансовое положение, когда одинокий старик-сосед оказывается при смерти. Не имея никого из близких, он решает поделиться семейным секретом: в 1916 году далеко в горах был спрятан клад.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Радик Эшимов
В ролях
Альбина Имашова
Назира Айтбекова
Актан Рыскледиев
Толгонай Арзыкеева
Бектур Усенов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кошуналар Кинодо 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши