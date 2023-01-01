Кошуналар Кинодо , 2021

Группа соседей многоквартирного дома, живущие совсем разными жизнями, отправляются в большое путешествие, чтобы найти старинный клад.

Действие авантюрной комедии разворачивается в самом обычном многоэтажном доме. Именно здесь живут все герои авантюрной комедии. Молодая семья с маленькой дочкой мечтают об отдельной квартире, поскольку жить с родственниками становится всё теснее. Двое рабочих, делающих ремонт в богатой квартире, вот-вот должны закончить его и совершенно не знают, где им жить дальше. А провинциальная пара, приехавшая в город, чтобы найти здесь жильё.

Неожиданно каждый из них получает шанс поправить своё финансовое положение, когда одинокий старик-сосед оказывается при смерти. Не имея никого из близких, он решает поделиться семейным секретом: в 1916 году далеко в горах был спрятан клад.