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Оазис любви Оазис любви
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Оазис любви, 2012

2012 / Россия
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О фильме

Светлана – мать-одиночка, живущая с дочерью-студенткой Лерой. Отец ее дочери оставил семью еще до рождения девочки. Но основные жизненные трудности Светланы уже позади, и, наконец, она на седьмом небе от счастья. После долгих лет одиночества давно ухаживавший за Светланой сослуживец предложил ей выйти замуж. Но дочь Лера вовсе не в восторге от предстоящего родства с Анатолием. Ей нужен отец, но не этот, а родной. После конфликта с будущим отчимом Лера решает во что бы то ни стало разыскать своего настоящего отца.

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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Артем Насыбулин
В ролях
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Дарья Бондаренко
Алексей Красноцветов
Алексей Красноцветов
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Дастен Шакиров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оазис любви 1 постер
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Оазис любви
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Кадры из фильма Все кадры
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