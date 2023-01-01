Оазис любви, 2012

Светлана – мать-одиночка, живущая с дочерью-студенткой Лерой. Отец ее дочери оставил семью еще до рождения девочки. Но основные жизненные трудности Светланы уже позади, и, наконец, она на седьмом небе от счастья. После долгих лет одиночества давно ухаживавший за Светланой сослуживец предложил ей выйти замуж. Но дочь Лера вовсе не в восторге от предстоящего родства с Анатолием. Ей нужен отец, но не этот, а родной. После конфликта с будущим отчимом Лера решает во что бы то ни стало разыскать своего настоящего отца.