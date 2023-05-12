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Экзорцист Ватикана
Отзывы о фильме «Экзорцист Ватикана»
The Pope's Exorcist
Экзорцист Ватикана
2023 / США
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6.6
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 6.1
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ml
12 мая 2023, 17:00
ну такое
12 мая 2023, 17:00
0
0
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Зоя
30 июня 2023, 12:50
Оценка
Визуально очень классно оформлен фильм, наверно, один из самых лучших фильмов об одержимости, которые я когда-либо видела. Ожидания от просмотра были очень небольшие, ведь это уже довольно изъезженный сюжет про изгнание дьявола, НО фильм превзошел мои ожидания на удивление.
Вообще ужастики довольно сложно оценивать, крайне субъективный жанр. Кому-то страшно, кому-то попросту смешно от сюжета или от предсказуемости скримеров. Но здесь... здесь определённо поработали над предсказуемостью пугалок и их "качеством".
Любителям страшилок точно понравится
30 июня 2023, 12:50
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июня 2023, 19:51
в ответ на сообщение
Зоя от 30 июня 2023, 12:50
Добрый день! Спасибо за подробный отзыв!
30 июня 2023, 19:51
0
0
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Вообще ужастики довольно сложно оценивать, крайне субъективный жанр. Кому-то страшно, кому-то попросту смешно от сюжета или от предсказуемости скримеров. Но здесь... здесь определённо поработали над предсказуемостью пугалок и их "качеством".
Любителям страшилок точно понравится
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