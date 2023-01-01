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Караман

Караман, 2018

2018 / Казахстан
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О фильме

Действие происходит в Казахстане. Именно здесь живёт группа-друзей, которые промышляют не совсем законным делом – чёрной археологией.

Однажды они все встречаются в баре, и один из друзей, Арман, сообщает, что у него есть очень выгодное дело. Много веков назад в одном ущелье жило племя добывателей золота. Из драгоценного металла они делали разные изящные предметы – от статуэток до оружия. На одну такую фигурку под названием Караман, сделанную в честь одного из предводителей клана-защитника, у Армана есть наводка. Два десятилетия назад друзья его отца уже пытались отыскать её, но бесследно исчезли. Арман же уверен, что им обязательно повезёт.

Путь им предстоит не близкий, к тому же уже к концу первого дня с ними начинает происходить что-то странное. На тёмной дороге водитель внедорожника замечает белую фигуру, а затормозив, обнаруживает завал на дороге.

Справившись с этой преградой, друзья встречают таинственного старика – местного егеря. Тот приглашает их в дом, но сразу понимает, что его гости – отнюдь не туристы. Однако соглашается на их просьбу помочь за вознаграждение. Но никто из друзей-копателей не подозревает, что ждёт их в непроходимой чаще леса.

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Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Дастен Шакиров
В ролях
Дастен Шакиров
Райхан Айткожанова
Асан Мажит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Караман 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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