Караман, 2018

Действие происходит в Казахстане. Именно здесь живёт группа-друзей, которые промышляют не совсем законным делом – чёрной археологией.

Однажды они все встречаются в баре, и один из друзей, Арман, сообщает, что у него есть очень выгодное дело. Много веков назад в одном ущелье жило племя добывателей золота. Из драгоценного металла они делали разные изящные предметы – от статуэток до оружия. На одну такую фигурку под названием Караман, сделанную в честь одного из предводителей клана-защитника, у Армана есть наводка. Два десятилетия назад друзья его отца уже пытались отыскать её, но бесследно исчезли. Арман же уверен, что им обязательно повезёт.

Путь им предстоит не близкий, к тому же уже к концу первого дня с ними начинает происходить что-то странное. На тёмной дороге водитель внедорожника замечает белую фигуру, а затормозив, обнаруживает завал на дороге.

Справившись с этой преградой, друзья встречают таинственного старика – местного егеря. Тот приглашает их в дом, но сразу понимает, что его гости – отнюдь не туристы. Однако соглашается на их просьбу помочь за вознаграждение. Но никто из друзей-копателей не подозревает, что ждёт их в непроходимой чаще леса.