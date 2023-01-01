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Арктика. Очищение Арктика. Очищение
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Арктика. Очищение, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Проект, рассказывающий о невероятном приключении группы волонтеров, отправившихся в экологическую экспедицию в Арктику. Водитель и бизнесмен, студент-медик и 3D-аниматор, пивовар, слесарь — 18 мужчин разных профессий и разных возрастов прибыли на необитаемый остров Вилькицкого в Карском море, чтобы в компании одних лишь в ручную очистить его территорию от тонн металлолома, оставшихся после освоения Ямала. Суровый климат Крайнего Севера, отсутствие цивилизации, ежедневный тяжeлый физический труд, и романтика полярного братства. Проект расскажет историю о тех, кто готов бросить вызов, и на месяц исчезнуть со всех радаров, чтобы испытать себя и сделать мир лучше.

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Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Кобылков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Арктика. Очищение 1 постер
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Арктика. Очищение
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