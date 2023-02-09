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Иратта
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Iratta

Иратта, 2023

2023 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Режиссер
Рохит М.Г. Кришнан
В ролях
Анджали
Сриндаа
Дзедзю Джордж
Арья Салим
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иратта 1 постер
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