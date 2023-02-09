Иратта, 2023

Жанр: драма триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 9.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5 Продолжительность 1 час 52 минуты Год выпуска 2023 Премьера в мире 9 февраля 2023 Режиссер Рохит М.Г. Кришнан В ролях Анджали Сриндаа Дзедзю Джордж Арья Салим Все актеры и съемочная группа 1 постер

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