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Постер фильма Иратта
8.4
Киноафиша Фильмы Иратта
8.4

Иратта

, 2023
Iratta
Индия / драма, триллер / 18+
Постер фильма Иратта
8.4

В ролях

Анджали
Malini
Сриндаа
Geetha Rajendran
Дзедзю Джордж
ASI Vinod
Арья Салим
SP Savitha Sathyan
Srikant Murali
DySP Satheesh Chandran
Manoj K.U.
ASI John
Sabumon Abdusamad
SCPO Sandeep
Абхирам Радхакришнан
CPO Bineesh
Sarath Sabha
Sabu
Шебин Бенсон
Bobby
Режиссер Рохит М.Г. Кришнан
Сценарист Рохит М.Г. Кришнан, Martin Prakkat, Sooraj-Neeraj
Композитор Джейкс Беджой, Manikandan Perumpadappu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 февраля 2023
Дата выхода
3 февраля 2023 Индия UA
9 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $34 287
Производство Appu Pathu Pappu Production House, Martin Prakkat Films
Другие названия
Iratta

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 6 февраля 2023

Отзывы о фильме

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