Иратта, 2023

В ролях
Арья Салим
SP Savitha Sathyan
Srikant Murali
DySP Satheesh Chandran
Sabumon Abdusamad
SCPO Sandeep
Абхирам Радхакришнан
CPO Bineesh
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Рохит М.Г. Кришнан
Сценарист
Рохит М.Г. Кришнан, Martin Prakkat, Sooraj-Neeraj
Композитор
Джейкс Беджой, Manikandan Perumpadappu
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 февраля 2023
Дата выхода
|3 февраля 2023
|Индия
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|UA
|9 февраля 2023
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$34 287
Производство
Appu Pathu Pappu Production House, Martin Prakkat Films