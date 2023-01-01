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Хакер, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Научно-фантастический триллер о противостоянии сисадминов и искусственного интеллекта. Корпорация Thule, специализирующаяся на кибербезопасности, решает сократить расходы с помощью новых технологий. Теперь защитой дата-центров компании занимается искусственный интеллект, который прекрасно с этим справляется. Однако группа самоуверенных хакеров считает, что он им не помеха, и пробирается в центр обработки данных Thule. ИИ приходит в бешенство и начинает угрожать не только вторженцам, но и сисадминам, дежурившим в здании. Находившиеся по разные стороны баррикад люди объединяются, чтобы спастись от разъяренного робота.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Б. Кокс
В ролях
Энди Алло
Энди Алло
Эми Акино
Эми Акино
Джош Бандэй
Молли Барнетт
Мэтт Кук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хакер 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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