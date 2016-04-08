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Постер фильма Хакер
5.1
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5.1

Хакер

, 2016
Ctrl Alt Delete
США / боевик, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Хакер
5.1

О фильме

Научно-фантастический триллер о противостоянии сисадминов и искусственного интеллекта. Корпорация Thule, специализирующаяся на кибербезопасности, решает сократить расходы с помощью новых технологий. Теперь защитой дата-центров компании занимается искусственный интеллект, который прекрасно с этим справляется. Однако группа самоуверенных хакеров считает, что он им не помеха, и пробирается в центр обработки данных Thule. ИИ приходит в бешенство и начинает угрожать не только вторженцам, но и сисадминам, дежурившим в здании. Находившиеся по разные стороны баррикад люди объединяются, чтобы спастись от разъяренного робота.

В ролях

Энди Алло
Энди Алло
Sparrow
Эми Акино
Эми Акино
Mushira
Джош Бандэй
Rafi
Молли Барнетт
Lex
Мэтт Кук
Commanding Black Ops
Kevin Ganci
Black Ops
Джей Джексон
News Anchor
Эндрей Джонсон
Security Guard
Jonny Lee
Man With a Briefcase
Блейк Роббинс
Charlie
Режиссер Джеймс Б. Кокс
Сценарист Джеймс Б. Кокс
Композитор Clayton Worbeck
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 5 июня 2019
Премьера в мире 8 апреля 2016
Другие названия
Ctrl Alt Delete, Hacked, Prototype MANA Out of Control, プロトタイプ・マナ 制御不能

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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