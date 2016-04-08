Хакер, 2016

Научно-фантастический триллер о противостоянии сисадминов и искусственного интеллекта. Корпорация Thule, специализирующаяся на кибербезопасности, решает сократить расходы с помощью новых технологий. Теперь защитой дата-центров компании занимается искусственный интеллект, который прекрасно с этим справляется. Однако группа самоуверенных хакеров считает, что он им не помеха, и пробирается в центр обработки данных Thule. ИИ приходит в бешенство и начинает угрожать не только вторженцам, но и сисадминам, дежурившим в здании. Находившиеся по разные стороны баррикад люди объединяются, чтобы спастись от разъяренного робота.