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Лепестки с шипами
4.1
Лепестки с шипами
, 2019
The Petal Pushers
США / комедия, криминал, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.1
О фильме
Две сестры, занимающиеся цветочным бизнесом, противостоят своему подозрительному отчиму.
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В ролях
Kaitlyn Black
Suzanne
Исидора Горештер
Ceil
Тимоти Коул
Justin
Бриди Эллиотт
Emily
Лэйрд Макинтош
Peter Mahoney
Roberta Bassin
Selma
Крис Эндрю Кулла
Detective Bryce Fry
Дельпано Уиллс
Police Officer
Thomas F. Evans
Minister
Perry Smith
Woman
Perry Smith
Woman
Питер Чен
Charles
Режиссер
Роберт Торранс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
8 января 2019
Премьера в мире
8 января 2019
Производство
Smoketree Entertainment, Poison Flowers
Другие названия
The Petal Pushers, Lilleäri
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Рейтинг фильма
4.1
Оцените
10
голосов
4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 31 января 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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