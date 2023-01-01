Лепестки с шипами, 2019

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о выходе в прокат О фильме Две сестры, занимающиеся цветочным бизнесом, противостоят своему подозрительному отчиму. Развернуть 4.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 2019 Возраст 16+ Режиссер Роберт Торранс В ролях Kaitlyn Black Исидора Горештер Тимоти Коул Бриди Эллиотт Лэйрд Макинтош Все актеры и съемочная группа 2 постера

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