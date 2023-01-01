Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентервильское привидение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лепестки с шипами Лепестки с шипами
Киноафиша Фильмы Лепестки с шипами Лепестки с шипами, 2019: актеры и роли
The Petal Pushers Лепестки с шипами 2019 / США
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лепестки с шипами, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Торранс Robert Torrance
В ролях
Kaitlyn Black Исидора Горештер Исидора Горештер Isidora Goreshter Тимоти Коул Timothy Cole Бриди Эллиотт Bridey Elliott Лэйрд Макинтош Laird Macintosh
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника
2023, США, ужасы
Баба Мороз и тайна Нового Года
Баба Мороз и тайна Нового Года
2023, Россия, комедия
Related video
Блистал в Каннах и работал на стройке: этот актер был мужем Светличной (фото)
Мамой Ванечки из «Бригады» оказалась известная актриса: точно видели, но не знали
Не те, кем кажутся: этим 5 знакам зодиака нельзя доверять
Ее обожал весь СССР: Настеньку в «Морозко» мечтала сыграть другая актриса
Бедный Жорж Милославский: настоящая концовка «Ивана Васильевича» была слишком жестокой
За границей раскритиковали «Служебный роман»: почему фильм лучше бы запретить
Позор этой актрисы в «Гусарской балладе» никто не заметил: всю жизнь стыдилась
Марат из «Слова пацана» играл в другой криминальной драме: более жестокий сериал
В 70-е это слово звучало в каждом доме: современная молодежь его не понимает
Фильм «Собака на сене» основан на реальных событиях: даже советская картина не такая интересная
Особенная сестра Водяновой: как выглядит красавица, судьбу которой сгубила неизлечимая болезнь
За границей о них не слышали: без этих советских продуктов мы уже не представляем свою жизнь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше