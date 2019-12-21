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Постер фильма Двойной праздник
6.8
Киноафиша Фильмы Двойной праздник
6.8

Двойной праздник

, 2019
Double Holiday
Канада, США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Двойной праздник
6.8

О фильме

Ребекка вынуждена работать со своим коллегой и соперником Крисом над организацией рождественской вечеринки в надежде на повышение. Возможно, проведя столько времени вместе, она взглянет на него иначе.

В ролях

Карли Поуп
Карли Поуп
Rebecca Hoffman
Кристоффер Полаха
Chris Coulter
Барбара Ив Харрис
Барбара Ив Харрис
Jane Bennett
Лаура Силевиц
Sara
Кайана Тереза
Amy
Мэттью Стефиук
Kent
Эллен Дэвид
Эллен Дэвид
Ruth Hoffman
Джуда Кац
Marty Hoffman
Чад Коннелл
Spencer Wright
Jamie Lauren Harris
Annie
Режиссер Don McBrearty
Сценарист Nina Weinman
Композитор James Mark Stewart
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 21 декабря 2019
Производство 1Department Entertainment Services, Muse Entertainment Enterprises, Muse Entertainment
Другие названия
Double Holiday, Noël contre Noël, Doble festejo, Double Christmas, Dupla ünnep, Dvojne počitnice, Hearts of Christmas - Das Fest der großen Liebe, Natal em Dose Dupla, Rakkautta pikkujouluissa, Topeltpüha, Una vacanza molto speciale, Двойной праздник

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

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