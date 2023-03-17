Сестринство дымовой сауны, 2023

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Постер фильма Сестринство бани по-черному
8.1
Киноафиша Фильмы Сестринство бани по-черному
8.1

Сестринство бани по-черному

, 2023
Smoke Sauna Sisterhood
Эстония, Франция, Исландия / документальный / 18+
Постер фильма Сестринство бани по-черному
8.1

О фильме

«Сестринство бани по-черному» – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 

В ролях

Kadi Kivilo
Self
Maria Meresaar
Self
Elsa Saks
Self
Marianne Liiv
Self
Eva Kübar
Self
Liis Kuresoo
Self
Eda Veeroja
Self
Maria Aasa
Self
Merit Kask
Self
Leno Kuura
Self
Режиссер Анна Хинтс
Сценарист Анна Хинтс
Композитор Eeter, Edvard Egilsson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония / Франция / Исландия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 января 2024
Премьера в мире 17 марта 2023
Дата выхода
12 января 2024 Австрия
13 октября 2023 Великобритания 15
23 ноября 2023 Германия
9 ноября 2023 Греция
26 января 2024 Испания
5 февраля 2024 Италия
17 ноября 2023 Латвия 16+
30 ноября 2023 Нидерланды AL
1 февраля 2024 Португалия M/12
8 декабря 2023 Финляндия 12
20 марта 2024 Франция
26 сентября 2024 Хорватия
23 ноября 2023 Чехия 18+
21 марта 2023 Эстония
Бюджет €275 000
Сборы в мире $432 476
Производство Alexandra Film, Kepler 22 Production, Ursus Parvus
Другие названия
Savvusanna sõsarad, Smoke Sauna Sisterhood, A Irmandade da Sauna, Bastusystrar, Melnās pirts māsība, Sauna, Saunasøstrene, Savusaunasisaruus, Siostrzeństwo świętej sauny, Smoke Sauna - I segreti della sorellanza, Η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας, Сестринство бани по-чёрному, Сястрынства лазні па-чорнаму, 桑拿私密語, 桑拿私話, Pirties seserys

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 29 июля 2026

Отзывы о фильме

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