Сестринство дымовой сауны, 2023

Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
«Сестринство бани по-черному» – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
|12 января 2024
|Австрия
|13 октября 2023
|Великобритания
|15
|23 ноября 2023
|Германия
|9 ноября 2023
|Греция
|26 января 2024
|Испания
|5 февраля 2024
|Италия
|17 ноября 2023
|Латвия
|16+
|30 ноября 2023
|Нидерланды
|AL
|1 февраля 2024
|Португалия
|M/12
|8 декабря 2023
|Финляндия
|12
|20 марта 2024
|Франция
|26 сентября 2024
|Хорватия
|23 ноября 2023
|Чехия
|18+
|21 марта 2023
|Эстония