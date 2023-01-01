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Punttikomedia Комедия веса 2022 / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Комедия веса, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекси Деликурас Aleksi Delikouras
В ролях
Иина Куустонен Памела Тола Pamela Tola Линнея Лейно Linnea Leino Елена Спирина Elena Spirina
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
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Тёща
Тёща
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Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
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