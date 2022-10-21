Комедия веса, 2022

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о выходе в прокат 6.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 21 октября 2022 Режиссер Алекси Деликурас В ролях Иина Куустонен Памела Тола Линнея Лейно Елена Спирина Все актеры и съемочная группа 1 постер

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