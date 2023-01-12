Каккипада, 2022

Жанр: боевик Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 8.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.9 Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 12 января 2023 Режиссер Шеби Чоугхат В ролях Сарат Кумар Ниранджан Суджит Шанкер Арадхья Энн Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат