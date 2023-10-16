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6.5
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Tähtsad ninad
6.5
Tähtsad ninad
, 2022
Tähtsad ninad
Эстония / боевик, приключения, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.5
В ролях
Майт Мальмстен
Tihane
Маттиас Наан
Artur
Саара Кадак
Karin
Рубен Толк
Oliver
Robert Alexander Peets
Sass
Lumi Soomets
Susanna
Эло-Мирт Оя
Saima
Nora Mia Pai
Rebeka
Kleer Maibaum
Vissak
Sofia Mihhaljova
Kristina
Режиссер
Ингомар Вихмар
Сценарист
Мартин Алгус
,
Том Абрамс
,
James Nathan
,
David Bruce Weber
Композитор
Leslie Laasner
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Эстония
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 октября 2023
Дата выхода
20 октября 2023
Эстония
Производство
Nafta Films
Другие названия
Tähtsad ninad, Totally Boss, Pequenos Empresários
Еще
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
15
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 28 декабря 2022
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