Гражданин США, 2011

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм о новой волне иммиграции в США, о жизни иммигрантов во всех 50 штатах. Развернуть 5.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 51 минута Год выпуска 2011 Режиссер Александра Пелоси Все актеры и съемочная группа 1 постер

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