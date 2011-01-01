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Постер фильма Гражданин США
5.5
Киноафиша Фильмы Гражданин США
5.5

Гражданин США

, 2011
Citizen USA: A 50 State Road Trip
США / документальный / 18+
Постер фильма Гражданин США
5.5

О фильме

Документальный фильм о новой волне иммиграции в США, о жизни иммигрантов во всех 50 штатах.

В ролях

Александра Пелоси
Self - Narrator
Ghina Abul-Khoudoud
Self
Hassan Abul-Khoudoud
Self
Harinderjit Ahuwalla
Self
Saleh Al-Ameen
Self
Мадлен Олбрайт
Self
Mohammad Alhaidari
Self
Хусейн Ализаде
Self
Abdul Aljamal
Self
Narayana Arunachalam
Self - India
Режиссер Александра Пелоси
Композитор Джоэль Гудман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 27 сентября 2012
Премьера в мире 1 января 2011
Дата выхода
1 января 2011 Румыния 15
1 января 2011 США

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Другие названия
Citizen USA: A 50 State Road Trip, Cidadão Americano: Viagem Pelos 50 Estados, Ciudadano estadounidense: un viaje por los 50 estados, Obywatel USA: Podróż przez 50 stanów, USA állampolgár: Körkép, 美國新移民：五十州公路之旅, Citizen U.S.A.: A 50 State Road Trip, En resa genom USAs 50 stater

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 9 июня 2023

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