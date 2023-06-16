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Хроники панголинов
Отзывы о фильме «Хроники панголинов»
Don't Go Below
Хроники панголинов
2023 / Австралия
Трейлер
6.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Галина Дульская
16 июня 2023, 11:59
Оценка
Сюжет понравился, но ужасное качество спецэффектов, с ребенком сидели и закрывали уши, после просмотра болят уши. Подошли к администратору в кинотеатре так там еще и нахамили. Что это вам не домашний телевизор что вы хотели.
16 июня 2023, 11:59
0
0
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Юлия Колесникова
17 июня 2023, 17:12
Оценка
Лютое д..мо. Жаль потраченных денег . Дети в школьном театре играют лучше. Озвучка,музыка,звуковые эффекты - эмоциональное насилие. Жаль,что комментарии к трейлеру везде отключены, видимо боятся гневных отзывов зрителей?)
17 июня 2023, 17:12
2
0
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old_falc
21 июня 2023, 07:17
Оценка
Компьютерная игра. Квест. Много диалогов, мало действия. Свойственная компьютерным играм постоянная \"угрожающая\" и раздражающая фоновая музыка.... Мало позитива. Не захватывает. Если пропустите просмотр этого фильма - много не потеряете. Детей не ведите - не поймут
Ну и плюс слабая игра актёров... Игрушка ведь - не кино.
21 июня 2023, 07:17
1
0
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ergasevaanzelika
23 июня 2023, 07:59
Оценка
Ходили с сестрой! Мне очень понравилось, хорошо провели время вместе и отдохнули
23 июня 2023, 07:59
0
0
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Илья Соловьёв
25 июня 2023, 12:59
Оценка
Ходили на фильм сам по себе красивый но идея не очень смотреть не возможно весь фильм сидел в телефоне хочется уйти
25 июня 2023, 12:59
0
0
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Юлия Шворак
26 июня 2023, 08:05
Оценка
Фильм намного глубже, чем может показаться, после фильма пришлось объяснять и взрослым и детям идею режиссера, про детскую травму основного героя (смерть сестры) и как детская психика от этого защищается страхами, фантазиями, обсессивно-компульсивным расстройством. Если хотите легкий, детский фильм, то это не про него. Подросткам конечно надо смотреть и обсуждать с ними тему страхов и работы с ними.
26 июня 2023, 08:05
0
0
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