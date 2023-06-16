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Хроники панголинов Хроники панголинов
Киноафиша Фильмы Хроники панголинов Отзывы о фильме «Хроники панголинов»
Don't Go Below Хроники панголинов 2023 / Австралия
6.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Хроники панголинов»

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Галина Дульская 16 июня 2023, 11:59
Оценка
Сюжет понравился, но ужасное качество спецэффектов, с ребенком сидели и закрывали уши, после просмотра болят уши. Подошли к администратору в кинотеатре так там еще и нахамили. Что это вам не домашний телевизор что вы хотели.
16 июня 2023, 11:59 Ответить
Юлия Колесникова 17 июня 2023, 17:12
Оценка
Лютое д..мо. Жаль потраченных денег . Дети в школьном театре играют лучше. Озвучка,музыка,звуковые эффекты - эмоциональное насилие. Жаль,что комментарии к трейлеру везде отключены, видимо боятся гневных отзывов зрителей?)
17 июня 2023, 17:12 Ответить
old_falc 21 июня 2023, 07:17
Оценка
Компьютерная игра. Квест. Много диалогов, мало действия. Свойственная компьютерным играм постоянная \"угрожающая\" и раздражающая фоновая музыка.... Мало позитива. Не захватывает. Если пропустите просмотр этого фильма - много не потеряете. Детей не ведите - не поймут
Ну и плюс слабая игра актёров... Игрушка ведь - не кино.
21 июня 2023, 07:17 Ответить
ergasevaanzelika 23 июня 2023, 07:59
Оценка
Ходили с сестрой! Мне очень понравилось, хорошо провели время вместе и отдохнули
23 июня 2023, 07:59 Ответить
Илья Соловьёв 25 июня 2023, 12:59
Оценка
Ходили на фильм сам по себе красивый но идея не очень смотреть не возможно весь фильм сидел в телефоне хочется уйти
25 июня 2023, 12:59 Ответить
Юлия Шворак 26 июня 2023, 08:05
Оценка
Фильм намного глубже, чем может показаться, после фильма пришлось объяснять и взрослым и детям идею режиссера, про детскую травму основного героя (смерть сестры) и как детская психика от этого защищается страхами, фантазиями, обсессивно-компульсивным расстройством. Если хотите легкий, детский фильм, то это не про него. Подросткам конечно надо смотреть и обсуждать с ними тему страхов и работы с ними.
26 июня 2023, 08:05 Ответить
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