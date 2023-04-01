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MET Opera: Фальстаф
7.0
MET Opera: Фальстаф
, 2023
The Metropolitan Opera: Falstaff
США / музыка / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.0
В ролях
Хера Хесанг Пак
Nannetta
Айлин Перес
Мари-Николь Лемьё
Mistress Quickly
Дженнифер Джонсон Кано
Meg Page
Богдан Волков
Кристофер Мальтман
Михаэль Фолле
Falstaff
Daniele Rustioni
Self - Conductor
Ryan Speedo Green
Self - Host
Карло Бози
Dr. Caius
Chauncey Packer
Bardolfo
Richard Bernstein
Pistola
Режиссер
Хабиб Азар
Сценарист
Арриго Бойто
,
Уильям Шекспир
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
3 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 апреля 2023
Дата выхода
1 апреля 2023
Исландия
Allowed
1 апреля 2023
Латвия
U
1 апреля 2023
Литва
N13
1 апреля 2023
Сербия
1 апреля 2023
Финляндия
Luok vap
Сборы в мире
$424 154
Производство
A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Verdi: Falstaff, Falstaff - Met Opera 2023, MET Opera: Falstaff
Еще
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
15
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 6 февраля 2025
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