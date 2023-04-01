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Постер фильма MET Opera: Фальстаф
7.0
Киноафиша Фильмы MET Opera: Фальстаф
7.0

MET Opera: Фальстаф

, 2023
The Metropolitan Opera: Falstaff
США / музыка / 18+
Постер фильма MET Opera: Фальстаф
7.0

В ролях

Хера Хесанг Пак
Nannetta
Айлин Перес
Мари-Николь Лемьё
Mistress Quickly
Дженнифер Джонсон Кано
Meg Page
Богдан Волков
Кристофер Мальтман
Михаэль Фолле
Falstaff
Daniele Rustioni
Self - Conductor
Ryan Speedo Green
Self - Host
Карло Бози
Dr. Caius
Chauncey Packer
Bardolfo
Richard Bernstein
Pistola
Режиссер Хабиб Азар
Сценарист Арриго Бойто, Уильям Шекспир
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 апреля 2023
Дата выхода
1 апреля 2023 Исландия Allowed
1 апреля 2023 Латвия U
1 апреля 2023 Литва N13
1 апреля 2023 Сербия
1 апреля 2023 Финляндия Luok vap
Сборы в мире $424 154
Производство A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Verdi: Falstaff, Falstaff - Met Opera 2023, MET Opera: Falstaff

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 6 февраля 2025

Отзывы о фильме

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