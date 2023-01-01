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Золотое сечение Золотое сечение
Киноафиша Фильмы Золотое сечение Золотое сечение, 2022: актеры и роли
Phi 1.618 Золотое сечение 2022 / Болгария
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Золотое сечение, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Теодор Ушев Theodore Ushev
В ролях
Деян Донков Deyan Donkov Мартина Апостолова Martina Apostolova Николай Станоев Nikolay Stanoev Николай Николаев Nikolay Nikolaev Иво Димчев Ivo Dimchev Василь Дуев Vassil Duev Ирмена Чичикова Irmena Chichikova
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