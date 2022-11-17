Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.1
Киноафиша
Фильмы
Приходящее лето
6.1
Приходящее лето
, 2022
Summer to Come
Венгрия / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
6.1
Приходящее лето
Трейлер
Трейлер
В ролях
Орсоля Буковски
Anna
Даниэль Брезовски
Dani
Агостон Либер
Milán
Альберт Ри
Андраш Чипа
Беатрикс Хуньяди
Falusi Csenge
Szöllösi Eszter
Bianka Farkas
Gálhidy Gizella
Oxána Gál
István Bari
Режиссер
Дёрдь Мор Карпати
Сценарист
Дёрдь Мор Карпати
Композитор
Ашер Гольдшмидт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Венгрия
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
17 ноября 2022
Дата выхода
3 мая 2024
Азербайджан
12 января 2023
Венгрия
3 мая 2024
Кыргызстан
3 мая 2024
Молдавия
3 мая 2024
Польша
3 мая 2024
Таджикистан
3 мая 2024
Узбекистан
Сборы в мире
$7 412
Производство
Café Film, Proton Cinema
Другие названия
Summer to Come, Jövő nyár, Lato, kiedy go zabrakło, Tulevane suvi, Другото лято
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
Обновлено 26 июля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Приходящее лето
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Приходящее лето
Партизаны
драма, исторический
2019, Венгрия
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить