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Постер фильма Приходящее лето
6.1
Приходящее лето - Трейлер
Киноафиша Фильмы Приходящее лето
6.1

Приходящее лето

, 2022
Summer to Come
Венгрия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Приходящее лето
6.1
Приходящее лето - Трейлер
Приходящее лето  Трейлер

В ролях

Орсоля Буковски
Anna
Даниэль Брезовски
Dani
Агостон Либер
Milán
Альберт Ри
Андраш Чипа
Беатрикс Хуньяди
Falusi Csenge
Szöllösi Eszter
Bianka Farkas
Gálhidy Gizella
Oxána Gál
István Bari
Режиссер Дёрдь Мор Карпати
Сценарист Дёрдь Мор Карпати
Композитор Ашер Гольдшмидт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Дата выхода
3 мая 2024 Азербайджан
12 января 2023 Венгрия
3 мая 2024 Кыргызстан
3 мая 2024 Молдавия
3 мая 2024 Польша
3 мая 2024 Таджикистан
3 мая 2024 Узбекистан
Сборы в мире $7 412
Производство Café Film, Proton Cinema
Другие названия
Summer to Come, Jövő nyár, Lato, kiedy go zabrakło, Tulevane suvi, Другото лято

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 26 июля 2026

Трейлеры фильма

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Приходящее лето - Трейлер
Приходящее лето Трейлер
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