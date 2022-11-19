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Постер фильма Писатель. Художник. Пират. Король
5.9
Киноафиша Фильмы Писатель. Художник. Пират. Король
5.9

Писатель. Художник. Пират. Король

, 2022
Typist Artist Pirate King
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Писатель. Художник. Пират. Король
5.9

В ролях

Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Sandra Panza
Моника Долан
Моника Долан
Audrey Amiss
Джина МакКи
Джина МакКи
Киран Бью
Киран Бью
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли
Judith Chandler
Miss Moul
Gary Bates
Vicar
Paul Miller
Jesus
Ананд Тура
Jimmy Cragg
Кья Брейм
Pouting Pamela
Dawn Butler
Waitress
Джеймс Брайхэн
Chef
Режиссер Кэрол Морли
Сценарист Кэрол Морли, Амина Аюб, Кайро Кэннон
Композитор Карли Паради
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 декабря 2023
Премьера в мире 19 ноября 2022
Дата выхода
27 октября 2023 Великобритания 12A
27 октября 2023 Швеция 15
Сборы в мире $126 822
Производство Modern Films, British Film Institute (BFI), The National Lottery
Другие названия
Typist Artist Pirate King, Dactilógrafa Artista Pirata Rei, Kirjutaja. Kunstnik. Piraat. Kuningas, 打字员，艺术家，海盗，国王

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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