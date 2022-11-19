Писатель. Художник. Пират. Король, 2022

В ролях
Judith Chandler
Miss Moul
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Кэрол Морли
Сценарист
Кэрол Морли, Амина Аюб, Кайро Кэннон
Композитор
Карли Паради
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
1 декабря 2023
Премьера в мире
19 ноября 2022
Дата выхода
|27 октября 2023
|Великобритания
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|12A
|27 октября 2023
|Швеция
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|15
Сборы в мире
$126 822
Производство
Modern Films, British Film Institute (BFI), The National Lottery
Другие названия
Typist Artist Pirate King, Dactilógrafa Artista Pirata Rei, Kirjutaja. Kunstnik. Piraat. Kuningas, 打字员，艺术家，海盗，国王