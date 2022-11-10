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Восход Авроры
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Aurora‘s Sunrise

Восход Авроры, 2022

2022 / Армения
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О фильме

Одиссея юной Авроры, прошедшей через геноцид армян, непредсказуемо привела ее к вершине голливудской славы. В Голливуде, олицетворив саму себя , Аврора снялась в немом фильме рассказывающем историю ее жизни. Она храбро прошла сквозь все свои страдания вновь, чтоб рассказать миру о трагедии и мучениях своего народа. Фильм «Восход Авроры» рассказывает героическую историю Аршалуйс Мартикян через соединение двух уникальных документальных интервью, сохранившихся фрагментов немого кино, архивных материалов и анимационных эстетических решений.

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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 ноября 2022
Режиссер
Инна Саакян
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Восход Авроры 1 постер
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