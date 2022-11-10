Восход Авроры, 2022

Одиссея юной Авроры, прошедшей через геноцид армян, непредсказуемо привела ее к вершине голливудской славы. В Голливуде, олицетворив саму себя , Аврора снялась в немом фильме рассказывающем историю ее жизни. Она храбро прошла сквозь все свои страдания вновь, чтоб рассказать миру о трагедии и мучениях своего народа. Фильм «Восход Авроры» рассказывает героическую историю Аршалуйс Мартикян через соединение двух уникальных документальных интервью, сохранившихся фрагментов немого кино, архивных материалов и анимационных эстетических решений.