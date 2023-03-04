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Здоровый человек Здоровый человек
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Здоровый человек 2022 / Россия
8.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Здоровый человек»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если фильм называется «Здоровый человек», будьте готовы, что на самом деле ни одного здорового человека в нем нет. Есть лишь готовые образы, с которыми можно сверяться, как с нормами анализов. Причем скорее чтобы понять, какой показатель не в норме, а не наоборот. И не надо полагаться на рецепт от доктора-режиссера. Он тут выступает не терапевтом или хирургом, а больше психологом. Курс лечения не пропишет, но покажет, что, возможно, в вашей жизни стоит пересмотреть. И в целом на…

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89277261536 4 марта 2023, 14:18
Оценка
Настоящая хорошая пища для души. Отличная игра актёров, а Никита просто превосходный. Никите кстати огромное спасибо за то, что выбирает не проходные массмедиа, а фильмы с добротным сценарием!
Спасибо что нет пошлятины, что нет наигранного патриотизма и ностальгизма, а именно показаны до глубины многие жизненные вопросы, можно сказать экзистенциальные вопросы.
За время просмотра несколько раз так от души всплакнула.
Фильм очень грубокий, к пересмотру несколько раз!
4 марта 2023, 14:18 Ответить
belkadura 3 апреля 2023, 11:55
Оценка
Какой хлам я посмотрел.... 3\10 Столько всего намешано, чтобы вызывать жалость. И поиск детей, и шлюхи, рак, алкоголь, беременность, жалкая попытка слепить "Осенний марафон". И это всё на фоне жуткого переигрывания актёрами своих эпизодов. Особенно умирающий мальчик пересаливает лицом. Крайне убогое музыкальное сопровождение. Я понимаю, режиссёр с такой фамилией не пропадёт, но снимать такую клюкву.... Такое себе.
3 апреля 2023, 11:55 Ответить
Юра Черников 20 апреля 2023, 13:44
Оценка
Прекрасный фильм, который стоит вашего внимания
20 апреля 2023, 13:44 Ответить
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