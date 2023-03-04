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Если фильм называется «Здоровый человек», будьте готовы, что на самом деле ни одного здорового человека в нем нет. Есть лишь готовые образы, с которыми можно сверяться, как с нормами анализов. Причем скорее чтобы понять, какой показатель не в норме, а не наоборот. И не надо полагаться на рецепт от доктора-режиссера. Он тут выступает не терапевтом или хирургом, а больше психологом. Курс лечения не пропишет, но покажет, что, возможно, в вашей жизни стоит пересмотреть. И в целом на…