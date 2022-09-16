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Постер фильма Карбон
7.6
Киноафиша Фильмы Карбон
7.6

Карбон

, 2022
Carbon
Молдавия, Румыния, Испания / комедия, драма / 18+
Постер фильма Карбон
7.6

О фильме

Черная комедия, действие которой происходит в конце 90-х во время войны в Приднестровье.

В ролях

Dumitru Roman
Dima
Ион Ванту
Vasea
Igor Caras-Romanov
Primarul
Adriana Bîtca
Ileana
Viorel Cornescu
Politistul
Ion Coseru
Petrica
Constantin Haret
Ofiter KGB 1
Vitalie Vasilachi
Preotul
Dontu Alla
Natalie Andreevna
Tudor Andronachi
Anatolii Vasilievici
Lidia Novicov
Clava
Veaceslav Mereuta
Gicu
Сценарист Mariana Starciuc
Композитор Serghei Kharlamov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Молдавия / Румыния / Испания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Дата выхода
9 июня 2023 Испания
6 января 2023 Молдавия 16
7 июля 2023 Румыния o.A.
Бюджет €639
Сборы в мире $64 152
Производство Kantora Film Production, YOUBESC Film, Pascaru Production
Другие названия
Carbon, Carbón, Карбон

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 17 голосов
7.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 декабря 2022
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