Карбон, 2022

В ролях
Igor Caras-Romanov
Primarul
Viorel Cornescu
Politistul
Constantin Haret
Ofiter KGB 1
Vitalie Vasilachi
Preotul
Dontu Alla
Natalie Andreevna
Tudor Andronachi
Anatolii Vasilievici
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Mariana Starciuc
Композитор
Serghei Kharlamov
Детали фильма
Страна
Молдавия / Румыния / Испания
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 сентября 2022
Дата выхода
|9 июня 2023
|Испания
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|6 января 2023
|Молдавия
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|16
|7 июля 2023
|Румыния
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|o.A.
Бюджет
€639
Сборы в мире
$64 152
Производство
Kantora Film Production, YOUBESC Film, Pascaru Production
Другие названия
Carbon, Carbón, Карбон