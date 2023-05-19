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Парень с того света Парень с того света
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The Loneliest Boy in the World Парень с того света 2022 / Великобритания
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Парень с того света»

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old_falc 19 мая 2023, 20:14
Оценка
Это смешно.... Когда на экране бегают мертвецы, теряющие руки, уши, пальцы. Весёлые и позитивные.
Хорошо всё, что хорошо кончается: добро торжествует, зло (ну, не зло, а так, вредность) наказано 😀
19 мая 2023, 20:14 Ответить
Олег 23 мая 2023, 18:50
Оценка
Самый глупый фильм ниачем в списке моих глупых. Не ходи
23 мая 2023, 18:50 Ответить
Киноафиша.инфо 24 мая 2023, 13:26
в ответ на сообщение Олег от 23 мая 2023, 18:50
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
24 мая 2023, 13:26 Ответить
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