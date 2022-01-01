Семетей, Сын Манаса, 2022

Жанр: драма исторический В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2022 Режиссер Эгемберди Бекболиев В ролях Альбина Имашева Калича Сейдалиева Темирлан Сманбеков Эшенкул Барпиев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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