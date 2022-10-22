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Паранормальные явления. Дом призраков Паранормальные явления. Дом призраков
Киноафиша Фильмы Паранормальные явления. Дом призраков Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Дом призраков»
Deadstream Паранормальные явления. Дом призраков 2022 / США
5.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Паранормальные явления. Дом призраков»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Шон ­– ютуб-блогер, карьера которого идет под откос после громкого скандала. Чтобы восстановить репутацию в глазах подписчиков, а также вернуть спонсоров и монетизацию, он создает новый грандиозный проект. Шон ведет ночную трансляцию из печально известного дома с привидениями, не подозревая, чем это для него обернется. Современные фильмы ужасов невозможно представить без стилистики «найденной пленки», позволившей кинематографистам снимать практически без бюджетов.…

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Elena Zvereva 22 октября 2022, 20:04
Оценка
Более тупого, отвратного и идиотического фильме я не смотрела! Зря потраченное время и деньги!
Посмотрела бы трейлер, точно не пошла бы!!! Смотрите трейлер, прежде чем идти в кино!!!!
22 октября 2022, 20:04 Ответить
sapozhnikov11021989 23 октября 2022, 23:36
Оценка
Посмотрел значит в кино этот фильмок. Могу сказать, что местами смешно, местами, ближе к концу, даже страшно. По началу смотрится вяло, но снимать фильмы в таком стиле, чтобы они были интересны, сложновато, по моему мнению, так что в целом, хороший фильм, твёрдая 4ка из 5.
23 октября 2022, 23:36 Ответить
89625583836 25 октября 2022, 01:49
Оценка
Стрем!! Не стоит тратить свое время
25 октября 2022, 01:49 Ответить
User 25 октября 2022, 23:24
Оценка
стрим кайф, Масленников вышел на новый уровень!
25 октября 2022, 23:24 Ответить
User 25 октября 2022, 23:24
Оценка
ксюша в шоке
25 октября 2022, 23:24 Ответить
User 25 октября 2022, 23:25
Оценка
ксюша весь сеанс пела песни про смерть
25 октября 2022, 23:25 Ответить
User 16 ноября 2022, 08:18
Оценка
🤣❤️
16 ноября 2022, 08:18 Ответить
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