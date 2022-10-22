Шон – ютуб-блогер, карьера которого идет под откос после громкого скандала. Чтобы восстановить репутацию в глазах подписчиков, а также вернуть спонсоров и монетизацию, он создает новый грандиозный проект. Шон ведет ночную трансляцию из печально известного дома с привидениями, не подозревая, чем это для него обернется. Современные фильмы ужасов невозможно представить без стилистики «найденной пленки», позволившей кинематографистам снимать практически без бюджетов.…
Посмотрела бы трейлер, точно не пошла бы!!! Смотрите трейлер, прежде чем идти в кино!!!!
Авторизация по e-mail