Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аяш Аяш
Киноафиша Фильмы Аяш Отзывы о фильме «Аяш»
Аяш 2021 / Киргизия
мало голосов Оцените
8 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Аяш»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
huawei722509 13 ноября 2022, 19:58
Оценка
Эх здорово
13 ноября 2022, 19:58 Ответить
Мерседес Вмх 22 ноября 2022, 10:07
Оценка
Когдо будет это кино
22 ноября 2022, 10:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Элементарно
Элементарно 6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 5 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 21 комментарий
Паралимпиец
Паралимпиец 25 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 6 комментариев
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Мое преступление
Мое преступление
2023, Франция, драма, детектив
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США
Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал
Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)
Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала
На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)
Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)
Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)
Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше