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Постер фильма Аяш
7.3
Аяш - Трейлер
Киноафиша Фильмы Аяш
7.3

Аяш

, 2021
Кыргызстан / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Аяш
7.3
Аяш - Трейлер
Аяш  Трейлер

О фильме

Бакыт и Каныкей разводятся. Но чтобы развестись они вынуждены поехать на Иссык-Куль, так как они зарегистрированы там. Во дворе дома у них ломается машина, и на выручку к ним, с предложением довезти, приходит семья Койчубековых, которые тоже собирались туда же. Те вынуждены согласиться, потому что потеряли много времени. Единственная загвоздка - Койчубековы не совсем обычная семья! Это будет долгая дорога!​

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 октября 2021
Дата выхода
21 октября 2021 Кыргызстан

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 ноября 2022

Трейлеры фильма

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Аяш - Трейлер
Аяш Трейлер
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