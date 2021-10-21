Отзывы о фильме
Мерседес Вмх 22 ноября 2022, 10:07
Когдо будет это кино
huawei722509 13 ноября 2022, 19:58
Эх здорово
Бакыт и Каныкей разводятся. Но чтобы развестись они вынуждены поехать на Иссык-Куль, так как они зарегистрированы там. Во дворе дома у них ломается машина, и на выручку к ним, с предложением довезти, приходит семья Койчубековых, которые тоже собирались туда же. Те вынуждены согласиться, потому что потеряли много времени. Единственная загвоздка - Койчубековы не совсем обычная семья! Это будет долгая дорога!
|21 октября 2021
|Кыргызстан