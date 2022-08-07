Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бойся темноты Бойся темноты
Киноафиша Фильмы Бойся темноты Отзывы о фильме «Бойся темноты»
Ogre Бойся темноты 2022 / Бельгия / Франция
5.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Бойся темноты»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Хлоя (Ана Жирардо) и ее глухонемой сын Жюль (Джованни Пуччо) переезжают из города в провинцию, где матери-одиночке предложено место школьной учительницы. Однако в селе неспокойно: здесь обосновался волк, убивающий домашний скот, а совсем недавно бесследно исчез местный ребенок. Жюль уверен, что в происходящем замешано чудище, но Хлоя, как и остальные жители глубинки, отказывается верить россказням мальчика. При просмотре кинокартины французского режиссера и сценариста Арно Малерба…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
sanzhar179 7 августа 2022, 13:36
Фильм без сюжета. Не стоит ни денег, ни потраченного времени. Вчего лишь два-три “страшных” момента за полтора часа. Короче, 2 из 10,не больше
7 августа 2022, 13:36 Ответить
nushakim96 7 августа 2022, 15:54
Оценка
Фильм не оправдал ожиданий, пару страшных моментом. Не стоит того.
7 августа 2022, 15:54 Ответить
User 8 августа 2022, 18:26
Оценка
Не стоит даже 100 рублей
8 августа 2022, 18:26 Ответить
nasmit2 5 сентября 2022, 21:36
Оценка
Весь фильм ждали когда же начнется ужас. Завязка почти весь фильм, потом за 5 минут добро победило зло, причем даже без капли крови))))
5 сентября 2022, 21:36 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 4 комментария
Король неба
Король неба 63 комментария
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города 1 комментарий
Клон
Клон 1 комментарий
Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История 1 комментарий
Как приручить дракона
Как приручить дракона 1 комментарий
Тачки 2
Тачки 2 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Лучше бы просто «голое»: пикантное платье Эммы Уотсон шокировало народ
Верится с трудом: эту тайну Никулина десятилетиями скрывали от зрителей
«Даже говорить о ней не хочется»: Галкин безжалостно растоптал Пугачеву
Чаплину приписывали роман с гражданкой СССР: вы будете в шоке, когда ее увидите
Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы
Растолстел и был никому не нужен: жизнь Леньки из фильма «Любовь и голуби» не сложилась
«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой
«Время не лечит»: как живет безутешная вдова Шатунова спустя год после смерти певца
Асмус выбрала любовника, который как две капли воды похож на ее отца: убедитесь сами (фото)
Отказала старику и поплатилась: советская актриса, которую обожали миллионы, пропала неспроста
Мать детей Отара Кушанашвили не красотка: обомлеете, когда ее увидите
«Никто никуда не поедет»: российским спортсменам нечего и мечтать об Олимпиаде
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше