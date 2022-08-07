Хлоя (Ана Жирардо) и ее глухонемой сын Жюль (Джованни Пуччо) переезжают из города в провинцию, где матери-одиночке предложено место школьной учительницы. Однако в селе неспокойно: здесь обосновался волк, убивающий домашний скот, а совсем недавно бесследно исчез местный ребенок. Жюль уверен, что в происходящем замешано чудище, но Хлоя, как и остальные жители глубинки, отказывается верить россказням мальчика. При просмотре кинокартины французского режиссера и сценариста Арно Малерба…
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