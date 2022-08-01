«Бойся темноты»: Рецензия Киноафиши

Хлоя (Ана Жирардо) и ее глухонемой сын Жюль (Джованни Пуччо) переезжают из города в провинцию, где матери-одиночке предложено место школьной учительницы. Однако в селе неспокойно: здесь обосновался волк, убивающий домашний скот, а совсем недавно бесследно исчез местный ребенок. Жюль уверен, что в происходящем замешано чудище, но Хлоя, как и остальные жители глубинки, отказывается верить россказням мальчика.

При просмотре кинокартины французского режиссера и сценариста Арно Малерба непроизвольно вспоминается творчество мрачного сказочника Гильермо дель Торо. Особенно «Лабиринт Фавна», в котором фэнтезийный хоррор также является лишь оболочкой, скрывающей пронзительную драму. В фильме «Бойся темноты» Хлоя бежит от мужа-тирана, по всей видимости, преследовавшего ее и маленького Жюля даже после развода. На новом месте в лице обаятельного местного доктора Матьё (Сэмюэль Жуи) она обретает второй шанс, но странное поведение сына представляет для романтических отношений угрозу. Причиной хулиганских выходок мальчика служит огр, который бродит по окрестностям под покровом ночи. Как и в случае с фавном дель Торо, не ясно: монстр действительно находится в комнате Жюля или является фантазией, порожденной детскими страхами, вызванными жестоким прошлым?

Бойся темноты

Напрашиваются параллели и с классическими сказками, знакомыми каждому. Мы думаем о «Гензель и Гретель», когда Жюль отказывается переедать, опасаясь вызвать зависть у существа, пожирающего детей. Вспоминаем про большого серого волка, который находит свое воплощение в Матьё. Сам же образ великана-людоеда, в кино незаслуженно оставшийся в тени ведьм, вампиров и оборотней, подчерпнут из подзабытых европейских мифов.

Бойся темноты

Для создания «фантастического» в ленте Арно Малерба используются не спецэффекты, а элементы реальности. Благодаря операторской работе Пенелопы Пурриа живописный лес, окружающий французскую деревеньку, создает всепоглощающее чувство тревоги, тогда как в самом поселении время словно бы замерло полвека назад. Съемки проходили на территории плоскогорья Морван, где находится домик режиссера и его супруги. По словам кинематографиста, именно природа послужила для него ключевым источником вдохновения. Не менее важен монтаж звука. Слуховой аппарат Жюля, с одной стороны, является его щитом от проблем внешнего мира, с другой — служит триггером для появления чудища, превращаясь в киноаттракцион. Впрочем, главным достоянием фильма оказывается не его техническая сторона, а игра Аны Жирардо, убедительной в каждой своей эмоции: будь то слеза, бегущая по щеке Хлои в момент ее первого поцелуя с доктором, или же материнское беспокойство за сына, контролировать которого с каждым днем становится все труднее.

Бойся темноты

«Бойся темноты» — сказка для взрослых, которая пугает не скримерами, но атмосферой. Кроме того, в ней затрагиваются важные темы, которые дают богатую пищу для размышлений.