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Постер фильма Максимиллиан
3.7
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3.7

Максимиллиан

, 2019
Maximillian
США / боевик, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Максимиллиан
3.7

О фильме

Секретная команда убийц подвергается испытанию в решающей игре на выживание.

В ролях

B.J. Halsall
Gorilla
Vernard Adams
Big Gun Mercenary
Demond Ballou
Watcher
Jassen Bruegman
Motorcycle Mercenary
Ember Burns
Bunny
George Comer
Gun Master
John Dannug
Max
James Eckstein
Mercenary
Shalanda Fresh
Restaurant Patron
Ben Garton
Mercenary
Режиссер Keith Collins II
Сценарист Keith Collins II, Porche Robinson
Композитор King Rem
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 16 июня 2020
Премьера в мире 24 мая 2019
Дата выхода
4 февраля 2021 Южная Корея 12
Производство Media Design Imaging, Media Design Imaging
Другие названия
Maximillian, Assassin's Game, Bérgyilkosok játéka

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
3.6 IMDb
Обновлено 1 марта 2022

Отзывы о фильме

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