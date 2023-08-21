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Венецианские тайны Венецианские тайны
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Lasciami andare Венецианские тайны 2020 / Италия
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Венецианские тайны»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Восемь лет назад Марко и Клара потеряли пятилетнего сына. С тех пор мужчина снова женился и вместе с новой супругой Анитой ожидает появления на свет ребенка. Неожиданно в жизнь героя врывается нынешняя владелица квартиры, где раньше проживали бывшие супруги. Женщина заявляет, что ее сын видит и разговаривает с призраком мальчика. Изначально отреагировав скептически, Марко все же ввязывается в расследование вместе с бывшей женой Кларой. Цепочка странных совпадений наводит на мысль о том, что…

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Ferensy 21 августа 2023, 08:43
Оценка
Призраки, умершие дети, мистика... но фильм оказался несколько интереснее, чем может показаться в начале. Во что готовы поверить родители, потерявшие ребёнка? Особенно когда жизнь после такого события никак не может войти в обычно русло. А поверить можно во многое.

Хорошая задумка, хоть и не выкрученная на максимальный цинизм, как это действительно можно было бы сделать. И всё таки дающая в конце призрачную надежду родителям, за что собственно и снижаю бал, в нашем и без того переполненном слепым солипсизмом мире.

Фильм очень отдаленно напомнил Приют Байона с Дель Торой.
21 августа 2023, 08:43 Ответить
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