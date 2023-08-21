Восемь лет назад Марко и Клара потеряли пятилетнего сына. С тех пор мужчина снова женился и вместе с новой супругой Анитой ожидает появления на свет ребенка. Неожиданно в жизнь героя врывается нынешняя владелица квартиры, где раньше проживали бывшие супруги. Женщина заявляет, что ее сын видит и разговаривает с призраком мальчика. Изначально отреагировав скептически, Марко все же ввязывается в расследование вместе с бывшей женой Кларой. Цепочка странных совпадений наводит на мысль о том, что…
Хорошая задумка, хоть и не выкрученная на максимальный цинизм, как это действительно можно было бы сделать. И всё таки дающая в конце призрачную надежду родителям, за что собственно и снижаю бал, в нашем и без того переполненном слепым солипсизмом мире.
Фильм очень отдаленно напомнил Приют Байона с Дель Торой.
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