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Восемь лет назад Марко и Клара потеряли пятилетнего сына. С тех пор мужчина снова женился и вместе с новой супругой Анитой ожидает появления на свет ребенка. Неожиданно в жизнь героя врывается нынешняя владелица квартиры, где раньше проживали бывшие супруги. Женщина заявляет, что ее сын видит и разговаривает с призраком мальчика. Изначально отреагировав скептически, Марко все же ввязывается в расследование вместе с бывшей женой Кларой. Цепочка странных совпадений наводит на мысль о том, что…