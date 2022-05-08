Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катак. Ледниковый побег" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
После. Долго и счастливо После. Долго и счастливо
Киноафиша Фильмы После. Долго и счастливо Отзывы о фильме «После. Долго и счастливо»
After Ever Happy После. Долго и счастливо 2022 / США
7.5 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «После. Долго и счастливо»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

История любви Тэссы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) никогда не была гладкой. Вместе они уже успели пройти через множество трудностей, укрепивших их союз. Кажется, что оба героя изменились и повзрослели в этих отношениях, но это только на первый взгляд. После новостей из предыдущего фильма Хардин, несмотря на поддержку его девушки, впадает в депрессию и сильно от нее отдаляется. А в это время и сама Тэсса сталкивается с неприятностями в ее собственной жизни. Хардин пытается…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
lobova-1982 8 мая 2022, 21:06
Прям жду примьеру ,хочется увидеть конец этой любви
8 мая 2022, 21:06 Ответить
olga19792805 15 июля 2022, 19:35
Книгу прочитайте. Тогда и ПрЕЕЕЕмьеру ждать не надо
15 июля 2022, 19:35 Ответить
vvm20121997 17 августа 2022, 07:53
Оценка
Хороший фильм 👍
17 августа 2022, 07:53 Ответить
❤Анастасия Лакосникова❤ 23 августа 2022, 14:57
Обожаю,безумно жду
23 августа 2022, 14:57 Ответить
Влада Слатвицкая 23 августа 2022, 14:59
Оценка
Безумно жду продолжения…😍
23 августа 2022, 14:59 Ответить
Анастасия Кузнецова 24 августа 2022, 00:19
Оценка
У каждого разные вкусы, но мне он зашёл, очень жду премьеры)🥺🤤
24 августа 2022, 00:19 Ответить
Arina Ponomareva 24 августа 2022, 09:56
Оценка
😍😍😍😍😍
24 августа 2022, 09:56 Ответить
kubrak.mila.74 24 августа 2022, 18:42
Оценка
С нетерпением жду окончания этой любовной истории.
24 августа 2022, 18:42 Ответить
Yana Novikova 24 августа 2022, 22:42
Оценка
+
24 августа 2022, 22:42 Ответить
User 25 августа 2022, 19:51
Оценка
Фильм ни о чем. Хоть он и является продолжением, нам просто показывают ссоры, в ходе которых главные герои только ссорятся по мелочам. Расставаясь и сходясь, можно было так назвать фильм, но никакого долгого и счастливо, мне не удалось увидеть. Концовка фильма хоть и является открытой, но яестно, смотреть дальше не очень хочется.
25 августа 2022, 19:51 Ответить
User 25 августа 2022, 20:19
Оценка
Побывала на фильме час назад.\nПервый фильм мне безумно понравился, ну второй ещё ничего был, третий вообще ничем не запомнился, но четвертый - вверх бессмыслицы этой истории. Тесса и Хардин ссорятся и мирятся на протяжении ВСЕГО фильма, никакого сюжета, абсолютно ничего интересного, они в прямом смысле весь фильм просто орут друг на друга, а потом идет примирительная постельная сцена, и так по кругу.\nПочти все актеры сменились, кому то даже и замену искать не стали, просто убрали персонажей. Оно и понятно, эта картина больше не приносит позитивных комментариев зрителей.\nЧестно, очень нравится первый фильм, и эту историю нужно было закончить на второй части, \nостальные две (и будет еще 5 часть!) - отстой, белая пелена, тушите свет!
25 августа 2022, 20:19 Ответить
User 25 августа 2022, 20:21
в ответ на сообщение User от 25 августа 2022, 20:19
Оценка
Может 5 часть, как финал, будет интересно посмотреть, но 3-ю и 4-ю части я бы просто не стала смотреть, ничего бы не изменилось!
25 августа 2022, 20:21 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:40
Оценка
Посмотрела сегодня «После. Долго и счастливо» и хотелось бы поделиться впечатлениями. Весь фильм происходили непонятные действия и глупые диалоги. Смеялся весь зал, казалось, что смотрю комедию. Данную работу тянут и тянут, но мне кажется после 2 части можно было завершать проект. Самое неожиданное было в конце, когда мы услышали фразу «продолжение следует». Серьезно? В фильме были плачевные моменты, но игра актёров - это ужас. Абсолютно не правдоподобно. Теперь поговорим про Хардина (играет: Хиро Файнс Тиффин). Почему он все время плачет? Почему он все время кричит как сумасшедший? Такое чувство, что он сбежал из психушки… И отдельный момент их ссоры с Тессой (исполняет: Джозефин Лэнгфорд). Весь фильм они ругаются по пустякам. Просто высасывают проблему из пальца, но как таковой её нет. Так же смешно наблюдать, как главные герои расходятся и сходятся по 100 раз. Будем ждать очередную часть этой «любовной истории».
26 августа 2022, 01:40 Ответить
Дарья Костюнина 26 августа 2022, 12:46
Оценка
Пока что не ходила, завтра или в воскресенье пойду)
26 августа 2022, 12:46 Ответить
София Голованова 26 августа 2022, 23:01
Оценка
Если честно ожидала большего. Финал шокировал, как по мне, могли сделать эту часть финальной
26 августа 2022, 23:01 Ответить
Ксения Васильева 28 августа 2022, 06:11
Оценка
Ну растянули дальше некуда
28 августа 2022, 06:11 Ответить
Людмила Ковалёва 31 августа 2022, 21:18
Фильм доставляет огромное эстетическое удовольствие. Блистательная операторская работа,изумительно показывающая красивых молодых актёров,особенно... неотразимого Хиро-Файнс-Тиффина...плюс неплохой сценарий...в совокупности всё смотрится на одном дыхании.
31 августа 2022, 21:18 Ответить
Дарья Костюнина 31 августа 2022, 22:06
Оценка
Отлично сняли))
31 августа 2022, 22:06 Ответить
User 2 сентября 2022, 10:23
Оценка
Ничего особенного , ничего интересного , и концовка 👎
2 сентября 2022, 10:23 Ответить
Марина Максимова 2 сентября 2022, 23:09
Оценка
Ушли после 30 минут фильма. Скучно, одно и тоже, что 3 часть. Засыпать стали под фильм… Как такового сюжета уже нет
2 сентября 2022, 23:09 Ответить
alisaepisina0 4 сентября 2022, 23:33
Оценка
Посмотрела сегодня премьеру. Мне фильм понравился. Да, много ссор, но все снято по книге, этого и следовало ожидать. Жду с нетерпением заключительную часть 🤩🤩🤩
4 сентября 2022, 23:33 Ответить
fisa.annenko 9 октября 2022, 19:52
Оценка
НОЛЬ ОЦЕНКА МОЯ
9 октября 2022, 19:52 Ответить
fisa.annenko 9 октября 2022, 19:53
Оценка
я расстроена сеекса нет , тянут уже блять на 101 частей нах говно собачье
9 октября 2022, 19:53 Ответить
Викуся Руссо 19 октября 2022, 13:51
Оценка
Интересно раскрутили моменты ,но говорили что это будет последняя часть ,а в итоге ждать ещё одну ,но жду с нетерпением
19 октября 2022, 13:51 Ответить
Викуся Руссо 6 января 2023, 21:53
Оценка
Я готова смотреть продолжение ,но говорили ,что это будет последний фильм ,но фильм мне понравился ,жду дальнейших расскрытиях персонажей и что же будет в итоге
6 января 2023, 21:53 Ответить
Tatiana 18 июня 2023, 16:42
Оценка
Продолжаю смотреть эту серию фильмов ради того, чтобы дойти до финала. Местами кринж, местами абсурд, но по атмосфере мне заходит😁 Для разового просмотра лёгкого фильма, чтобы отдохнуть и ни о чём не думать, отличный вариант. Хороший пример отношений, которые я бы точно себе не хотела.
18 июня 2023, 16:42 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане 1 комментарий
Круче некуда
Круче некуда 9 комментариев
Барби
Барби 25 комментариев
Кукла. Реинкарнация зла
Кукла. Реинкарнация зла 3 комментария
Кентавр
Кентавр 40 комментариев
Гипнотик
Гипнотик 27 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 34 комментария
Русалочка
Русалочка 25 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 10 комментариев
Восстание зловещих мертвецов
Восстание зловещих мертвецов 5 комментариев
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава 2 комментария
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 15 комментариев
Маленький вампир
Маленький вампир 5 комментариев
Вызов
Вызов 298 комментариев
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 16 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 81 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 41 комментарий
Басқа Вариант Жоқ 3 комментария
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 6 комментариев
Помилование
Помилование 8 комментариев
Переводчик
Переводчик 66 комментариев
Беглец
Беглец 11 комментариев
Нападение на Рио Браво
Нападение на Рио Браво 3 комментария
Код 355
Код 355 5 комментариев
Я — Златан
Я — Златан 6 комментариев
Дыхание
Дыхание 12 комментариев
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 11 комментариев
Проклятый дом 5
Проклятый дом 5 2 комментария
Аллея кошмаров
Аллея кошмаров 22 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Предстала на экране в пугающем виде: «официантку Клаву» на роль бомжа даже не гримировали
Злодейку из сериала «Моя вторая мама» не узнать: пластика пошла на пользу
Рощин из «Хождения по мукам» 38 лет прятал сына: причина шокирует
Пробирает до мурашек: близнецу звезды «Крестного отца» была уготована жуткая участь
Теперь понятно, откуда у Борщевой из Сomedy Woman такая нестандартная внешность: вся в отца-иностранца
Помните разбитого инсультом Алексея Янина? Взгляните, что стало с его женой
Тест: во сколько лет вам лучше выйти замуж?
Меры не знают: три знака Зодиака, которые не могут отказаться от спиртного
Скрыть очевидное не вышло: что не так с Ромой Букиным из продолжения «Счастливы вместе»
Народ обомлел, увидев фото первого мужчины Ляйсан Утяшевой: вот кого она окрутила
Дана Борисова отправила 15-летнюю дочь на увеличение губ: от естественной красоты не осталось ни следа
Трудно поверить: о родстве леди Ди с главной бунтаркой Голливуда мало кто знал
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше