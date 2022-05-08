Наша рецензия

История любви Тэссы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) никогда не была гладкой. Вместе они уже успели пройти через множество трудностей, укрепивших их союз. Кажется, что оба героя изменились и повзрослели в этих отношениях, но это только на первый взгляд. После новостей из предыдущего фильма Хардин, несмотря на поддержку его девушки, впадает в депрессию и сильно от нее отдаляется. А в это время и сама Тэсса сталкивается с неприятностями в ее собственной жизни. Хардин пытается…