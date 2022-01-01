Стальные руки, 1986

В недалеком будущем Земля окажется на грани экологической катастрофы, а могущественные транснациональные корпорации продолжают загрязнять окружающую среду. Против них восстает движение «зеленых» во главе с Артуром Мозели. Тогда глава одной из корпораций, Френсис Тёрнер, создает киборга из попавшего в аварию человека по имени Пако. Его задача – убить Артура. Но в момент убийства человеческая сущность Пако берет вверх над программой, и он оставляет Мозели в живых. Скрываясь от полиции и людей Тёрнера, Пако едет в Аризону, где останавливается в маленькой гостинице, очаровательная владелица которой предоставляет ему убежище. Но бандиты и полиция уже вышли на след беглеца...