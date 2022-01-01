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Стальные руки Стальные руки
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Vendetta dal futuro

Стальные руки, 1986

1986 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

В недалеком будущем Земля окажется на грани экологической катастрофы, а могущественные транснациональные корпорации продолжают загрязнять окружающую среду. Против них восстает движение «зеленых» во главе с Артуром Мозели. Тогда глава одной из корпораций, Френсис Тёрнер, создает киборга из попавшего в аварию человека по имени Пако. Его задача – убить Артура. Но в момент убийства человеческая сущность Пако берет вверх над программой, и он оставляет Мозели в живых. Скрываясь от полиции и людей Тёрнера, Пако едет в Аризону, где останавливается в маленькой гостинице, очаровательная владелица которой предоставляет ему убежище. Но бандиты и полиция уже вышли на след беглеца...

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 26 марта 1986
Возраст 18+
Режиссер
Серджо Мартино
В ролях
Дэниэл Грин
Джордж Истмен
Джанет Агрен
Клаудио Кассинелли
Роберто Бизакко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стальные руки 2 постера
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Стальные руки
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