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Стальные руки Стальные руки
Киноафиша Фильмы Стальные руки Стальные руки, 1986: актеры и роли
Vendetta dal futuro Стальные руки 1986 / Италия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Стальные руки, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Серджо Мартино Sergio Martino
В ролях
Дэниэл Грин Daniel Greene Джордж Истмен George Eastman Джанет Агрен Janet Agren Клаудио Кассинелли Claudio Cassinelli Роберто Бизакко Roberto Bisacco
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