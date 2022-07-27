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Дитя тьмы: Первая жертва
Отзывы о фильме «Дитя тьмы: Первая жертва»
Orphan: First Kill
Дитя тьмы: Первая жертва
2022 / США
Трейлер
6.9
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
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ruslanyyyzzz
27 июля 2022, 04:47
Оценка
Жду пьемьеру первый фильм был шикарный.Актриса девочка почти не изменилась немного подросла ну это понятно с первого фильма прошло 13 лет.Актрисе уже 25 а на момент первого фильма было всего 12 лет и на тот момент 12 летняя девочка сыграла взрослую роль просто великолепно и поэтому я стал фанатом первой части этого фильма.Думаю вторая часть неподведёт хотя в приквеле девочка должна выглядить моложе,а не старше но это не чуточку не мешает потому что актриса шикарная и со своей ролью справляется на ура и поэтому я пойду на фильм с удовольствием от меня все 5 звёзд фильму.Трейлер меня поразил.Люблю сильных девочек.Люблю девочек убийц.☺☺☺
27 июля 2022, 04:47
0
1
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Елена Несмеева
12 августа 2022, 17:27
Оценка
Хороший фильм, держит в напряжении. Все думала,как же обыграют финал? Не разочаровал!
12 августа 2022, 17:27
1
0
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ruslanyyyzzz
13 августа 2022, 05:34
Оценка
Сходил на премьеру 11го фильм просто бомба,как я и думал Изабель Фьюрман сыграла свою роль просто шикарно,её актёрскую игру никто не смог бы заменить,на фото со сьёмок у неё в инстаграмме видел фото её и её дублёрш,они там троём стоят она и две девочки лет 10-11 все в одинаковых платьях,это было нуджно для того чтобы сделать Изабель Фьюрман маленького роста,потому что она нормального роста,а не карлица поэтому для сьёмок потребовались дублёрши,жалко что в первом фильме Лина(Эстер) погибает хочется видеть продолжение просто многим полюбился этот персонаж и всегда хочется видеть продолжение и новую историю с ним.И как она влюбляется в своих приёмных отцов и хочет их соблазнить просто Эстер нельзя отказывать,а то будет плохо.И чтобы был хеппиэнд папаши должны её полюбить и тогда история закончится на хорошей ноте.
13 августа 2022, 05:34
0
0
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User
16 августа 2022, 20:21
Оценка
Интересный, рекомендую
16 августа 2022, 20:21
0
0
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kovalchuk.aleksei
17 августа 2022, 23:22
Оценка
Рекомендую к просмотру, смотрится на одном дыхании!
17 августа 2022, 23:22
0
0
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dilyator26
27 августа 2022, 14:40
Оценка
Испортили такой фильм дурацким нелепым сценарием… просто жуть, лучше бы я этот фильм не смотрела !
27 августа 2022, 14:40
0
0
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User
27 августа 2022, 22:35
Оценка
я артем
27 августа 2022, 22:35
0
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Danil Egorov
31 мая 2023, 19:37
Оценка
Фильм классный! Мне зашел! 👌
31 мая 2023, 19:37
0
0
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Киноафиша.инфо
1 июня 2023, 12:01
в ответ на сообщение
Danil Egorov от 31 мая 2023, 19:37
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
1 июня 2023, 12:01
0
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