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О персоне
Михал Рогальски
Michal Rogalski
Киноафиша
Персоны
Михал Рогальски
Михал Рогальски
Michal Rogalski
Дата рождения
8 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.1
Фурия
(2021)
6.2
Летнее солнцестояние
(2015)
5.6
Hitler's Aunt
(2021)
Фильмография Михал Рогальски
7.1
Фурия
драма, криминал, триллер
2021, Норвегия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Давид и эльфы
Dawid i Elfy
комедия, семейный, фэнтези
2021, Польша
5.6
Hitler's Aunt
Ciotka Hitlera
драма, военный
2021, Польша
6.2
Летнее солнцестояние
Letnie przesilenie
драма
2015, Польша / Германия
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