Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "За Палыча!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кунг-фу жеребец Кунг-фу жеребец
Киноафиша Фильмы Кунг-фу жеребец Отзывы о фильме «Кунг-фу жеребец»
Long ma jing shen Кунг-фу жеребец 2023 / Китай
8.8 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Кунг-фу жеребец»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Знаменитый в прошлом каскадер Лу переживает не лучшие времена. Он больше не получает предложения о съемках и фактически ушел на вынужденную пенсию. Единственный, кто остался с ним рядом, — лошадь, которую он приютил у себя еще жеребенком. Вместе они работают аниматорами при киностудии и развлекают посетителей. Но этого недостаточно, чтобы разобраться со старыми долгами. К нему постоянно заглядывают адвокаты и местные коллекторы, мечтающие забрать животное себе в счет долга. Одна из таких…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 5 мая 2023, 13:02
Оценка
Хороший фильм,очень трогательный.
5 мая 2023, 13:02 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2023, 13:18
в ответ на сообщение User от 5 мая 2023, 13:02
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
5 мая 2023, 13:18 Ответить
User 7 мая 2023, 17:34
Оценка
Вау … были сегодня на этом фильме с моии ребенком 6 лет и мамой . Фильм много раз заставлял прослезилься нас всех .. у ребенка вообще случилась истерика на одном моменте , очень было жалко .. Поекрасный , добрый и поучительный фильм , то , что нужно показывать детям . Браво
7 мая 2023, 17:34 Ответить
Галина Напрасная 8 мая 2023, 14:37
Оценка
Хороший фильм,понравился.Ходили всей семьей.
8 мая 2023, 14:37 Ответить
lenyhechka 8 мая 2023, 14:49
Оценка
Хороший,добрый фильм.Мне и ребенку 11 лет понравился.Рекомендую для семейного просмотра
8 мая 2023, 14:49 Ответить
User 9 мая 2023, 11:36
Оценка
Очень трогательный и чувсчвенный фильм. Сходите и не пожалеете. Актеры очень хорошо сыграли свою роль, и благодаря этому вы прочувствуете каждый момент с персонажем.
Классный фильм ,грустный с happy and))
9 мая 2023, 11:36 Ответить
Киноафиша.инфо 10 мая 2023, 11:46
в ответ на сообщение User от 9 мая 2023, 11:36
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 мая 2023, 11:46 Ответить
User 10 мая 2023, 19:28
Оценка
Очень классный фильм!
10 мая 2023, 19:28 Ответить
Киноафиша.инфо 11 мая 2023, 11:27
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
11 мая 2023, 11:27 Ответить
tatianas51 17 мая 2023, 17:47
Оценка
Хороший добрый фильм. Очень трогательный.
17 мая 2023, 17:47 Ответить
Киноафиша.инфо 17 мая 2023, 19:02
в ответ на сообщение tatianas51 от 17 мая 2023, 17:47
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
17 мая 2023, 19:02 Ответить
Юлия Зубкова 24 мая 2023, 13:53
Оценка
Фильм просто супер, превзошёл все мои ожидания, я в восторге!!!
24 мая 2023, 13:53 Ответить
Киноафиша.инфо 24 мая 2023, 16:50
в ответ на сообщение Юлия Зубкова от 24 мая 2023, 13:53
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
24 мая 2023, 16:50 Ответить
diana250396w 4 июня 2023, 12:37
Оценка
Отличный трогательный фильм,с отличным не похабным юмором. Советую к просмотру!
4 июня 2023, 12:37 Ответить
Киноафиша.инфо 4 июня 2023, 15:14
в ответ на сообщение diana250396w от 4 июня 2023, 12:37
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
4 июня 2023, 15:14 Ответить
Зоя 30 июня 2023, 13:03
Оценка
Очень люблю лошадей, этим меня фильм и подкупил по трейлеру, наверно. Но я не скажу, что фильм мне не понравился, наоборот - очень даже!!
Если вы ищете глубокую драму с проблеском надежды, переплетенную с динамичными боевыми сценами и небольшим количеством фарсового юмора, то этот фильм точно заслуживает вашего внимания. Думаю, что буду даже пересматривать через время
30 июня 2023, 13:03 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 19:55
в ответ на сообщение Зоя от 30 июня 2023, 13:03
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 19:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 22 комментария
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 15 комментариев
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане 2 комментария
Рубеж выживания
Рубеж выживания 1 комментарий
Кошмар
Кошмар 5 комментариев
Круче некуда
Круче некуда 17 комментариев
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 16 комментариев
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 9 комментариев
Кентавр
Кентавр 62 комментария
Флэш
Флэш 16 комментариев
Твое имя
Твое имя 16 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 45 комментариев
Король неба
Король неба 65 комментариев
Спуск: Новая глава
Спуск: Новая глава 2 комментария
Барби
Барби 81 комментарий
Басқа Вариант Жоқ 12 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 7 комментариев
Схватка с дьяволом
Схватка с дьяволом 1 комментарий
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов 3 комментария
Троя
Троя 2 комментария
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Related video
Вырезанную из «Кавказской пленницы» сцену Гайдай показал в другом фильме: точно видели, но не замечали
Зрителей «Клона» пощадили: от постыдной привычки марокканцев любой схватится за голову
Над киноляпом в «Афоне» сегодня потешаются зря: такое было возможно только в СССР
Был старше в два раза: сейчас странно осознавать, что Николаев крутил роман с несовершеннолетней
Все знают только фамилию Матроскин: у кота из «Простоквашино» было имя, и не одно
Мать Натальи Крачковской снялась в культовом советском фильме: точно видели, но не узнали
Больше не отец-одиночка: при взгляде на жену Арамиса из новых «Трех мушкетеров» дух захватывает
Потеря трех жен и любимого шоу: годы не пощадили ведущего «Сам себе режиссер»
Нестыковку в культовой комедии Гайдая пропустили все: в СССР — от жадности, сегодня — по незнанию
Из фильма ужасов: улыбка Пугачевой до работы стоматолога шокирует
Тест: в чем сейчас нуждается ваша душа
Мужчины с этими именами ценят в женщинах чувство юмора, а не красоту: их всего 3
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше