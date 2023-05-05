Знаменитый в прошлом каскадер Лу переживает не лучшие времена. Он больше не получает предложения о съемках и фактически ушел на вынужденную пенсию. Единственный, кто остался с ним рядом, — лошадь, которую он приютил у себя еще жеребенком. Вместе они работают аниматорами при киностудии и развлекают посетителей. Но этого недостаточно, чтобы разобраться со старыми долгами. К нему постоянно заглядывают адвокаты и местные коллекторы, мечтающие забрать животное себе в счет долга. Одна из таких…
Классный фильм ,грустный с happy and))
Если вы ищете глубокую драму с проблеском надежды, переплетенную с динамичными боевыми сценами и небольшим количеством фарсового юмора, то этот фильм точно заслуживает вашего внимания. Думаю, что буду даже пересматривать через время
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