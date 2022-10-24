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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Отзывы о фильме «Дополнительный урок»
Дополнительный урок
2022 / Россия
Трейлер
5.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Босова Маргарита
24 октября 2022, 17:48
Честно скажу, поражена фильмом. Он непростой, но однозначно стоящий
24 октября 2022, 17:48
1
0
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User
25 октября 2022, 18:30
Оценка
На сайте кинотеатра написано что возможна оплата пушкинской картой, в итоге это не возможно
25 октября 2022, 18:30
0
0
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Виктор Крапивин
4 января 2023, 06:01
Оценка
Фильм очень мало бывший в прокате. Очень жаль!!! Фильм с отличной актерской игрой. Фильм стоящий, показывающий одну из страшнейших проблем сегодняшнего дня. Фильм который способен заставить переживать. Фильм сумевший показать настоящий героизм, когда человек готов отдать свою жизнь ради спасения других. Из недостатков отмечу лишь обилие запиканного мата. Это воспринимается нелепо. Лучше уж ненармотивную лексику заменять другим текстом. Русский язык и без мата способен передать любую эмоцию в любом виде.
4 января 2023, 06:01
0
0
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