Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дополнительный урок Дополнительный урок
Киноафиша Фильмы Дополнительный урок Отзывы о фильме «Дополнительный урок»
Дополнительный урок 2022 / Россия
5.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Дополнительный урок»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Босова Маргарита 24 октября 2022, 17:48
Честно скажу, поражена фильмом. Он непростой, но однозначно стоящий
24 октября 2022, 17:48 Ответить
User 25 октября 2022, 18:30
Оценка
На сайте кинотеатра написано что возможна оплата пушкинской картой, в итоге это не возможно
25 октября 2022, 18:30 Ответить
Виктор Крапивин 4 января 2023, 06:01
Оценка
Фильм очень мало бывший в прокате. Очень жаль!!! Фильм с отличной актерской игрой. Фильм стоящий, показывающий одну из страшнейших проблем сегодняшнего дня. Фильм который способен заставить переживать. Фильм сумевший показать настоящий героизм, когда человек готов отдать свою жизнь ради спасения других. Из недостатков отмечу лишь обилие запиканного мата. Это воспринимается нелепо. Лучше уж ненармотивную лексику заменять другим текстом. Русский язык и без мата способен передать любую эмоцию в любом виде.
4 января 2023, 06:01 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Элементарно
Элементарно 6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 5 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 21 комментарий
Паралимпиец
Паралимпиец 25 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 6 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 4 комментария
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Мое преступление
Мое преступление
2023, Франция, драма, детектив
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал
Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)
Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)
После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США
Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала
Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть
Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям
Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше