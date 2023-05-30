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Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Отзывы о фильме «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»
Extraction 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
2023 / США
Смотреть трейлер
8.7
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Артур
30 мая 2023, 16:58
Вторая часть наверняка будет полна экшена, погонь и бешеных перестрелок. Не могу дождаться, когда увижу его на большом экране!
30 мая 2023, 16:58
0
0
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Зоя
7 июня 2023, 09:13
Посмотрела трейлер. Фантастика за гранью понимания))) Тайлер Рейк второй супермен?)) Главное все на таких серьезных щщах. Очень в духе начала нулевых, за исключением картинки и спецэффектов, конечно
7 июня 2023, 09:13
1
0
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Comon
26 июня 2023, 18:57
Оценка
Думаю один из лучших боевиков десятилетия. Срочно надо посмотреть 1ю часть 20 года, хотя по трейлеру видно что уступает вроде 2й части. Получасовая или больше по времени сценка снятая без остановки, одним дублем - завораживает. Камера не останавливается ни на секунду а вокруг бушует зверски срежисированное месиво. Полное погружение, ну и актёры все супер и не только Хемсворт кстати
26 июня 2023, 18:57
0
0
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pankatiken891
4 июля 2023, 09:19
Оценка
Хороший фильм!
4 июля 2023, 09:19
0
0
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pankatiken891
6 июля 2023, 16:54
Оценка
Моей девушке очень понравилось! 😄💦👍
6 июля 2023, 16:54
0
0
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Киноафиша.инфо
6 июля 2023, 19:05
в ответ на сообщение
pankatiken891 от 6 июля 2023, 16:54
Добрый день! Рады , что фильм понравился вашей девушке! 😊 Спасибо, что поделились!
6 июля 2023, 19:05
0
0
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