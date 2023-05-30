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Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Киноафиша Фильмы Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 Отзывы о фильме «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»
Extraction 2 Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 2023 / США
8.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

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Артур 30 мая 2023, 16:58
Вторая часть наверняка будет полна экшена, погонь и бешеных перестрелок. Не могу дождаться, когда увижу его на большом экране!
30 мая 2023, 16:58 Ответить
Зоя 7 июня 2023, 09:13
Посмотрела трейлер. Фантастика за гранью понимания))) Тайлер Рейк второй супермен?)) Главное все на таких серьезных щщах. Очень в духе начала нулевых, за исключением картинки и спецэффектов, конечно
7 июня 2023, 09:13 Ответить
Comon 26 июня 2023, 18:57
Оценка
Думаю один из лучших боевиков десятилетия. Срочно надо посмотреть 1ю часть 20 года, хотя по трейлеру видно что уступает вроде 2й части. Получасовая или больше по времени сценка снятая без остановки, одним дублем - завораживает. Камера не останавливается ни на секунду а вокруг бушует зверски срежисированное месиво. Полное погружение, ну и актёры все супер и не только Хемсворт кстати
26 июня 2023, 18:57 Ответить
pankatiken891 4 июля 2023, 09:19
Оценка
Хороший фильм!
4 июля 2023, 09:19 Ответить
pankatiken891 6 июля 2023, 16:54
Оценка
Моей девушке очень понравилось! 😄💦👍
6 июля 2023, 16:54 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июля 2023, 19:05
в ответ на сообщение pankatiken891 от 6 июля 2023, 16:54
Добрый день! Рады , что фильм понравился вашей девушке! 😊 Спасибо, что поделились!
6 июля 2023, 19:05 Ответить
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