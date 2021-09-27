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Бритни против Спирс
Britney vs Spears
Бритни против Спирс, 2021
2021 / США
Трейлер
7.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
документальный
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7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
27 сентября 2021
Премьера в мире
27 сентября 2021
Возраст
16+
Стрим-сервис
Netflix
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix представил трейлер документального фильма «Бритни против Спирс»
Проект посвящен опеке, под которой певица находилась долгие годы.
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23 сентября 2021 15:00
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