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Бритни против Спирс Бритни против Спирс
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Britney vs Spears

Бритни против Спирс, 2021

2021 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 сентября 2021
Премьера в мире 27 сентября 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Постер фильма Бритни против Спирс 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix представил трейлер документального фильма «Бритни против Спирс» Проект посвящен опеке, под которой певица находилась долгие годы. 
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23 сентября 2021 15:00
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