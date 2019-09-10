Пункт назначения. Аэроплан, 2019

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о выходе в прокат О фильме Внезапно во время полета из Лос-Анджелеса в Лондон пассажиры начинают таинственным образом исчезать. Развернуть 3.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6 Продолжительность 1 час 16 минут Год выпуска 2019 Премьера онлайн 31 августа 2021 Премьера в мире 10 сентября 2019 Возраст 18+ В ролях Майкл Паре Все актеры и съемочная группа 2 постера

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