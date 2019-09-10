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Пункт назначения. Аэроплан
Mayday
Пункт назначения. Аэроплан, 2019
2019 / США
3.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Жанр:
боевик
драма
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О фильме
Внезапно во время полета из Лос-Анджелеса в Лондон пассажиры начинают таинственным образом исчезать.
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3.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
31 августа 2021
Премьера в мире
10 сентября 2019
Возраст
18+
В ролях
Майкл Паре
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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