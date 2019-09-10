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Пункт назначения. Аэроплан
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Пункт назначения. Аэроплан, 2019

2019 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Внезапно во время полета из Лос-Анджелеса в Лондон пассажиры начинают таинственным образом исчезать.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 31 августа 2021
Премьера в мире 10 сентября 2019
Возраст 18+
В ролях
Майкл Паре
Майкл Паре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пункт назначения. Аэроплан 2 постера
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